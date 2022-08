Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Σλάβια Πράγας: Με πίστη για την ανατροπή οι “πράσινοι”

Η προϊστορία δεν ευνοεί το «τριφύλλι» καθώς ποτέ δεν έχει επιστρέψει από ήττα με 2-0 εκτός έδρας.

Με τα δεδομένα ξεκάθαρα εις βάρος του, μετά την ήττα του με 2-0 το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (4/8) στην Eden Arena της Πράγας, αλλά με περίσσιο θράσος κι αποφασιστικότητα για να τα παίξει... όλα για όλα, ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει το βράδυ της Πέμπτης (11/8, 20:30, Cosmote Sports 2HD) μία... ιστορική ανατροπή απέναντι στη Σλάβια, για να πάρει το «εισιτήριο» για τα play off του Europa Conference League.

«Ιστορική» για έναν πολύ βασικό λόγο: Ένα βαθύ... ξεσκόνισμα στα ευρωπαϊκά στατιστικά του «τριφυλλιού» αρκεί για να καταδείξει πως ο Παναθηναϊκός ουδέποτε κατάφερε στο παρελθόν να «επιστρέψει» σε νοκ-άουτ φάση, έπειτα από ήττα με 2-0 στον πρώτο αγώνα. Άλλες 6 φορές βρέθηκε σε αντίστοιχη θέση και δεν κατάφερε να φέρει... τούμπα τα προγνωστικά.

Απ’ την άλλη όμως, ποτέ, καμία μάχη δεν... χάθηκε πριν καν δοθεί. Κι αν το 2-0 είναι ένα σκορ που τον «σημάδεψε» με άσχημο τρόπο τα προηγούμενα χρόνια, ο Παναθηναϊκός οφείλει στη ρεβάνς του κατάμεστου «Απόστολος Νικολαΐδης» (έχει γίνει «sold out» από την Τρίτη 9/8) να έχει ως «οδηγό» του τέσσερις άλλες ρεβάνς, όπου κατάφερε να «γυρίσει» αντίστοιχα «δύσκολα» σκορ:

Το εμφατικό 3-0 επί του Ερυθρού Αστέρα τον Απρίλιο του 1971 έπειτα από ήττα με 4-1 στο Βελιγράδι, στη μεγάλη πορεία της τότε ομάδας του Φέρεντς Πούσκας ως τον τελικό του Γουέμπλεϊ, το εντυπωσιακό 5-1 επί της Χόνβεντ τον Δεκέμβριο του 1987 που «σκέπασε» την ήττα με 5-2 στο πρώτο ματς της Βουδαπέστης, την ανατροπή επί της Βίσλα Κρακοβίας τον Αύγουστο του 2005 στην παράταση (4-1, με ήττα 1-3 στην Πολωνία) και το επιβλητικό 3-0 επί της Σπάρτα στο ΟΑΚΑ τον Αύγουστο του 2009 (μετά από ήττα 1-3 στην Πράγα).

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα την προετοιμασία των «πράσινων» στο Κορωπί το απόγευμα της Τετάρτης (10/8) πέραν του τιμωρημένου Σεμπαστιάν Παλάσιος, ο οποίος αποβλήθηκε άδικα απ’ τον Γάλλο ρέφερι Ρούντι Μπουκέ, στο 40ό λεπτό του αγώνα της Πράγας.

Αυτή τη φορά ο Σέρβος τεχνικός θα έχει στη διάθεσή του ετοιμοπόλεμους τους Μπαρτ Σένκεφελντ και Χουάνκαρ που ξεπέρασαν τις ιώσεις τους και είναι έτοιμοι, ενώ ετοιμάζεται να δώσει στον νεαρό Γιώργο Βαγιαννίδη τη θέση του «Τούκου» στο δεξιό «φτερό» της επίθεσης του Παναθηναϊκού και φανέλα... βασικού για πρώτη φορά στον Άντραζ Σπόραρ.

Αυτές αναμένεται είναι και οι τέσσερις αλλαγές στην ενδεκάδα του «τριφυλλιού» σε σχέση με τον πρώτο αγώνα, με τους Μπρινιόλι, Κώτσιρα, Μάγκνουσον, Ρούμπεν, Κουρμπέλη, Τσέριν και Αϊτόρ να διατηρούν τις δικές τους θέσεις.

Την 25μελή αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με τη Σλάβια συγκροτούν οι: Μπρινιόλι, Λοντίγκιν, Ξενόπουλος, Βαγιαννίδης, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Σένκεφελντ, Αλεξανδρόπουλος, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Καρλίτος, Γκάνεα, Σάντσες, Τσέριν, Κουρμπέλης, Αϊτόρ, Μάγκνουσον, Σιδεράς, Κώτσιρας, Σάρλια, Πούγγουρας, Σαρδέλης, Φρόκου, Ηλιάδης και Καμπετσής.

Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής της Σλάβια, Γίντριχ Τρπισόφσκι δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Σάντος και τους τραυματίες Πρόβοντ, Έβερτον, ενώ είναι οριακή η παρουσία στην 20άδα του μεγάλου αστεριού της τσεχικής ομάδας, Γίρι Σορ.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Άγγλος Πίτερ Μπάνκις, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Ντάνιελ Κουκ, Γουέιντ Σμιθ και 4ο τον Ρόμπερτ Τζόουνς (επίσης Αγγλία).

