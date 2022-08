Πολιτική

Τζιτζικώστας: υποβλήθηκε σε χειρουργείο ο περιφερειάρχης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς εξελισσεται η κατάσταση της υγείας του μετά το ατύχημα.

Θετικές είναι οι εξελίξεις όσον αφορά στην υγεία του περιφερειάρχη, Απόστολο Τζιτζικώστα.

Πιο συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με επιτυχία το χειρουργείο, στο οποίο υποβλήθηκε εσπευσμένα χθες το βράδυ ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και σύμφωνα με πληροφορίες όλα πήγαν καλά.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τζιτζικώστας εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο έπειτα από ατύχημα που είχε επιστρέφοντας στο σπίτι του από το γραφείο του στην Περιφέρεια, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο ισχίο και να κριθεί επιβεβλημένο να εισαχθεί άμεσα στο νοσοκομείο και να μπει στο χειρουργείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τοξική αμμωνία εκλύεται από φλεγόμενο ζυθοποιείο (εικόνες)

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 168 σημεία

UEFA Super Cup: Η Ρεάλ Μαδρίτης… στον θρόνο της