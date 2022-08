Τοπικά Νέα

Λαμία: Αστυνομικός – συνοδός ασθενή χτύπησε νοσηλεύτριες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χρειάστηκαν πολλοί συνάδελφοι του για να τον απομακρύνουν, ενώ εξαπέλυε απειλές ότι θα κάψει το Νοσοκομείο.

Άνω κάτω έγινε το Νοσοκομείο Λαμίας, αργά το βράδυ της Πέμπτης, όταν γιός ασθενή, που νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική, για άγνωστο λόγο χτύπησε δύο νοσηλεύτριες και στη συνέχεια βγήκε στο μπαλκόνι του 5ου ορόφου και έβριζε θεούς και δαίμονες.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες έβριζε τους πολιτικούς - κυβερνητικούς και μη - και στη συνέχεια απειλούσε ότι θα βάλει φωτιά στο Νοσοκομείο και θα κάψει όλη τη Λαμία.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία που έσπευσε με αρκετά πληρώματα στο χώρο και με πολύ δυσκολία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον απομακρύνουν.

Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δράστης είναι αστυνομικός που υπηρετεί σε άλλο νομό.

Την ίδια ώρα οι νοσηλεύτριες μεταφέρθηκαν στα επείγοντα για εκτίμηση της κατάστασής τους, ενώ το πρωί θα κατατεθεί από το Ίδρυμα μήνυση κατά του ανθρώπου που προκάλεσε το σοβαρότατο επεισόδιο.

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΒΑ – Μπιλ Ράσελ: Αποσύρεται η φανέλα με τον Νο6 από όλες τις ομάδες

Γαύδος: Το Λιμενικό μετέφερε γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από ροτβάιλερ

Επίθεση με οξύ στη Μεσσήνη: Μετανιωμένος δηλώνει ο δράστης