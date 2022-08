Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Νωρίτερα η έναρξη

Πότε θα γίνει η σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ θα αρχίσει μια ημέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο, όπως ανακοινώθηκε από την FIFA, που συμφώνησε ομόφωνα να πραγματοποιήσει την τελετή έναρξης και τον πρώτο αγώνα της διοργανώτριας χώρας την Κυριακή, 20 Νοεμβρίου.

Το αρχικό σχέδιο, ήταν η τελετή έναρξης να πραγματοποιηθεί πριν από τον αγώνα του Κατάρ στις 21 Νοεμβρίου με αντίπαλο τον Ισημερινό, κάτι που θα δημιουργούσε την ασυνήθιστη συνθήκη δύο αγώνων (Σενεγάλη-Ολλανδία και Αγγλία-Ιράν) να διεξαχθούν πριν από την τελετή έναρξης.

Ο αγώνας του Ομίλου Α μεταξύ Σενεγάλης και Ολλανδίας, που αρχικά είχε προγραμματιστεί να είναι η έναρξη του τουρνουά, αναβλήθηκε κατά έξι ώρες από τις 13:00 τοπική ώρα στις 21 Νοεμβρίου στις 19:00, που αρχικά ήταν προγραμματισμένη η αναμέτρηση Κατάρ-Ισημερινός.

Το σχέδιο έχει υπογραφεί από μια επιτροπή που αποτελείται από τους επικεφαλής των έξι περιφερειακών συνομοσπονδιών της FIFA και τον πρόεδρο, Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Η απόφαση ακολούθησε μια αξιολόγηση του ανταγωνισμού και των λειτουργικών επιπτώσεων, καθώς και μια διεξοδική διαδικασία διαβούλευσης και μια συμφωνία με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς και την χώρα υποδοχής», αναφέρθηκε από την FIFA.

«Οι κάτοχοι εισιτηρίων θα ενημερωθούν δεόντως, μέσω email, ότι οι σχετικοί αγώνες έχουν επαναπρογραμματιστεί και τα εισιτήριά τους θα παραμείνουν σε ισχύ, ανεξάρτητα από την νέα ημερομηνία/ώρα», προστίθεται στην σχετική ανακοίνωση.

