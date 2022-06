Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Το πρόγραμμα και οι ώρες των αγώνων

Ποιοι αγώνες απομένουν για να συμπληρωθεί πλήρως το παζλ των ομάδων που θα λάβουν μέρος στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, η οποία θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1.

Η Ουαλία επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 64 χρόνια, εξασφαλίζοντας μία θέση στο Μουντιάλ του 2022 μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Ουκρανίας στον τελικό των τελευταίων play off της ευρωπαϊκής ζώνης στο Κάρντιφ.

Στο Κατάρ θα συμπληρώσει τις Αγγλία, ΗΠΑ και Ιράν στο Group B. Για να ολοκληρωθεί το... παζλ του Μουντιάλ 2022 απομένει το ασιατικό και τα δύο διηπειρωτικά μπαράζ για τις δύο τελευταίες θέσεις.

Υπάρχουν τρεις ζώνες (σε ώρες Ελλάδας) με τα πρώτα παιχνίδια στη φάση των ομίλων να διεξάγονται στις 13:00 και ακολούθως στις 16:00, τις 19:00 και τις 22:00.

Όλοι οι νοκ άουτ αγώνες θα διεξαχθούν στις 19:00 και τις 22:00, ενώ ο τελικός της 18ης Δεκεμβρίου 2022 θα ξεκινήσει στις 19:00.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα και οι ώρες των αγώνων:

1η αγωνιστική

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου

13:00 Σενεγάλη - Ολλανδία (gr A), στο στάδιο Al-Thumama (στη Ντόχα)

16:00 Αγγλία - Ιράν (gr B), στο Διεθνές Στάδιο Khalifa (στη Ντόχα)

19:00 Κατάρ - Ισημερινός (gr A), στο Al-Bayt Stadium (στο Al-Khor)

22:00 Ηνωμένες Πολιτείες - Ουαλία (gr B), στο στάδιο Ahmad Bin Ali (στο Al-Rayyan)

Τρίτη 22 Νοεμβρίου

13:00 Αργεντινή - Σαουδική Αραβία (gr C), στο στάδιο Lusail (στο Lusail)

16:00 Δανία - Τυνησία (gr D), στο στάδιο Education City (στη Ντόχα)

19:00 Μεξικό - Πολωνία (gr C), στο 974 Stadium (στη Ντόχα)

22:00 Γαλλία - Αυστραλία ή Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή Περού (gr D), στο στάδιο Al-Janoub (στο Al-Wakrah)

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου

13:00 Μαρόκο - Κροατία (gr F), στο στάδιο Al-Bayt (στο Al-Khor)

16:00 Γερμανία - Ιαπωνία (gr E), στο Διεθνές Στάδιο Khalifa (στη Ντόχα)

19:00 Ισπανία - Νέα Ζηλανδία ή Κόστα Ρίκα (Gr E), στο στάδιο Al-Thumama (στη Ντόχα)

22:00 Βέλγιο - Καναδάς (gr F), στο στάδιο Ahmad Bin Ali (στο Al-Rayyan)

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου

13:00 Ελβετία - Καμερούν (gr G), στο στάδιο Al-Janoub (στο Al-Wakrah)

16:00 Ουρουγουάη - Νότια Κορέα (gr H), στο στάδιο Education City (στη Ντόχα)

19:00 Πορτογαλία - Γκάνα (gr H), στο 974 Stadium (στη Ντόχα)

22:00 Βραζιλία - Σερβία (gr G), στο στάδιο Lusail (στο Lusail)

2η αγωνιστική

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου

13:00 Ουαλία - Ιράν, στο στάδιο Ahmad Bin Ali (στο Al-Rayyan)

16:00 Κατάρ - Σενεγάλη, στο στάδιο Al-Thumama (στη Ντόχα)

19:00 Ολλανδία - Ισημερινός, στο Διεθνές Στάδιο Khalifa (στη Ντόχα)

22:00 Αγγλία - Ηνωμένες Πολιτείες, στο στάδιο Al-Bayt (στο Al-Khor)

Σάββατο 26 Νοεμβρίου

13:00 Τυνησία - Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή Αυστραλία ή Περού, στο στάδιο Al-Janoub (στο Al-Wakrah)

16:00 Πολωνία - Σαουδική Αραβία, στο γήπεδο Education City (στη Ντόχα)

19:00 Γαλλία - Δανία, στο 974 Stadium (στη Ντόχα)

22:00 Αργεντινή - Μεξικό, στο στάδιο Lusail (στο Lusail)

Κυριακή 27 Νοεμβρίου

13:00 Ιαπωνία - Νέα Ζηλανδία ή Κόστα Ρίκα, στο στάδιο Ahmad Bin Ali (στο Al-Rayyan)

16:00 Βέλγιο - Μαρόκο, στο στάδιο Al-Thumama (στη Ντόχα)

19:00 Κροατία - Καναδάς, στο Διεθνές Στάδιο Khalifa (στη Ντόχα)

22:00 Ισπανία - Γερμανία, στο στάδιο Al-Bayt (στο Al-Khor)

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου

13:00 Καμερούν - Σερβία, στο στάδιο Al-Janoub (στο Al-Wakrah)

16:00 Νότια Κορέα - Γκάνα, στο στάδιο Education City (στη Ντόχα)

19:00 Βραζιλία - Ελβετία, στο 974 Stadium (στη Ντόχα)

22:00 Πορτογαλία - Ουρουγουάη, στο στάδιο Lusail (στο Lusail)

3η αγωνιστική

Τρίτη 29 Νοεμβρίου

19:00 Ισημερινός - Σενεγάλη, στο Διεθνές Στάδιο Khalifa (στη Ντόχα)

19:00 Ολλανδία - Κατάρ, στο στάδιο Al-Bayt (στο Al-Khor)

22:00 Ιράν - Ηνωμένες Πολιτείες, στο στάδιο Al-Thumama (στη Ντόχα)

22:00 Ουαλία - Αγγλία, στο στάδιο Ahmad Bin Ali (στο Al-Rayyan)

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου

19:00 Αυστραλία ή Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή Περού - Δανία, στο στάδιο Al-Janoub (στο Al-Wakrah)

19:00 Τυνησία - Γαλλία, στο στάδιο Education City (στη Ντόχα)

22:00 Πολωνία - Αργεντινή, στο 974 Stadium (στη Ντόχα)

22:00 Σαουδική Αραβία - Μεξικό, στο στάδιο Lusail (στο Lusail)

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου

19:00 Καναδάς - Μαρόκο, στο στάδιο Al-Thumama (στη Ντόχα)

19:00 Κροατία - Βέλγιο, στο στάδιο Ahmad Bin Ali (στο Al-Rayyan)

22:00 Ιαπωνία - Ισπανία, στο Διεθνές Στάδιο Khalifa (στη Ντόχα)

22:00 Γερμανία - Νέα Ζηλανδία ή Κόστα Ρίκα, στο στάδιο Al-Bayt (στο Al-Khor)

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου

19:00 Γκάνα - Ουρουγουάη, στο στάδιο Al-Janoub (στο Al-Wakrah)

19:00 Νότια Κορέα - Πορτογαλία, στο στάδιο Education City (στη Ντόχα)

22:00 Σερβία - Ελβετία, στο 974 Stadium (στη Ντόχα)

22:00 Καμερούν - Βραζιλία, στο στάδιο Lusail (στο Lusail)

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

Νικητής 1ου Ομίλου – Δεύτερος 2ου Ομίλου (3/12 19:00, Αλ Ραγιάν/Χαλιφά) Νικητής 3ου Ομίλου – Δεύτερος 4ου Ομίλου (3/12 22:00, Αλ Ραγιάν/Αχμάντ Μπιν Αλί) Νικητής 5ου Ομίλου – Δεύτερος 6ου Ομίλου (5/12 19:00, Αλ Ουάκρα) Νικητής 7ου Ομίλου – Δεύτερος 8ου Ομίλου (5/12 22:00, Ντόχα/974) Νικητής 2ου Ομίλου – Δεύτερος 1ου Ομίλου (4/12 22:00, Αλ Κχορ) Νικητής 4ου ομίλου – Δεύτερος 3ου Ομίλου (4/12 19:00, Ντόχα/Αλ Τουμαμά) Νικητής 6ου Ομίλου – Δεύτερος 5ου Ομίλου (6/12 19:00, Αλ Ραγιάν/Education) Νικητής 8ου Ομίλου – Δεύτερος 7ου Ομίλου (6/12 22:00, Λουσάιλ)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Νικητής 1 – Νικητής 2 / (9/12 22:00, Λουσάιλ) Νικητής 3 – Νικητής 4 / (9/12 19:00, Αλ Ραγιάν/Education) Νικητής 5 – Νικητής 6 / (10/12 22:00, Αλ Κχορ) Νικητής 7 – Νικητής 8 / (10/12 19:00, Ντόχα/Αλ Τουμαμά)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Νικητής α – Νικητής β / (13/12 22:00, Λουσάιλ) Νικητής γ – Νικητής δ / (14/12 19:00, Αλ Κχορ)

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Ηττημένος Α – Ηττημένος Β / (17/12 19:00, Αλ Ραγιάν/Χαλιφά)

ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Νικητής Α – Νικητής Β / (18/12 19:00, Λουσάιλ)

To Μουντιάλ 2022 αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 Ο ΑΝΤ1 «στήνει κερκίδα» για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη και η καρδιά του βασιλιά των σπορ θα χτυπά μόνο εδώ! H FIFA ανέθεσε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022, για την Ελλάδα. Ακολουθώντας τις βασικές αρχές της FIFA, ο ΑΝΤ1 θα προσφέρει υψηλής ποιότητας εμπειρία στους φιλάθλους και ευρεία κάλυψη του Μουντιάλ 2022, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ. Ο ΑΝΤ1, παρών στις σημαντικότερες στιγμές του παγκόσμιου αθλητισμού, θα προβάλλει, καθημερινά και δωρεάν, την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, οι τηλεθεατές θα απολαύσουν τουλάχιστον 32 αγώνες (έναρξη, προημιτελικοί, ημιτελικοί, τελικός), ενώ και οι 64 αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022 θα είναι διαθέσιμοι, ζωντανά, μέσα από τις πλατφόρμες του. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ είναι το 22ο στην ιστορία της διοργάνωσης, φιλοξενεί 32 ομάδες και ξεχωρίζει ως το πρώτο που θα πραγματοποιηθεί στη Μέση Ανατολή και θα διεξαχθεί χειμώνα (Νοέμβριος – Δεκέμβριος). Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι τον τελικό, με συναρπαστικά ματς, το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων σε όλο τον κόσμο.



