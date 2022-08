Κόσμος

Ισπανία: “Στις φλόγες” πολυτελές γιοτ μεγιστάνα

Πώς "έπιασε" φωτιά το υπερπολυτελές, Aria SF, μήκους 150 ποδιών.

Ένα πολυτελές γιοτ, αξίας 20 εκατομμυρίων λιρών που ανήκει σε Ιταλό επιχειρηματία, τυλίχτηκε στις φλόγες κοντά στο νησί Formentera της Ισπανίας. Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν τις φλόγες και τον μαύρο καπνό να «εξαφανίζουν» λίγο – λίγο το πανάκριβο γιοτ.

Το υπερπολυτελές, Aria SF, μήκους 150 ποδιών έπιασε φωτιά το απόγευμα της Πέμπτης στην Cala Saona, στη δυτική ακτή της νήσου Formentera στην Ισπανία, μόλις ένα μήνα αφότου παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του, Πάολο Σκουντιέρι.

Εννέα επιβάτες και επτά μέλη του πληρώματος επέβαιναν στο πλοίο τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά και όλοι διασώθηκαν, σώοι από δύο σκάφη της ισπανικής ακτοφυλακής.

Το σούπερ γιοτ που τυλίχτηκε στις φλόγες, το οποίο διέθετε πισίνα, πέντε υπνοδωμάτια και γυμναστήριο, επρόκειτο να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στο Φεστιβάλ Yachting των Καννών φέτος και ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Ο 62χρονος ιδιοκτήτης του γιοτ, Πάολο Σκουντιέρι, είναι πρόεδρος της εταιρείας παραγωγής εξαρτημάτων εσωτερικού αυτοκινήτου, Gruppo Addler, η οποία ιδρύθηκε από τον πατέρα του το 1956, και η περιουσία του φέρεται να είναι σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ.

Ένας εκπρόσωπος της ισπανικής ακτοφυλακής, μιλώντας μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς αργά την Πέμπτη, επιβεβαίωσε: «Επτά μέλη του πληρώματος και εννέα επιβάτες είναι όλοι ασφαλείς. Μεταφέρθηκαν σε ένα σκάφος της αστυνομίας. Η φωτιά έχει σχεδόν σβήσει.

«Δύο σκάφη της ακτοφυλακής, το Salvamar Acrux και το Guardamar Concepcion Arenal, κινητοποιήθηκαν από το συντονιστικό μας κέντρο στην Πάλμα στη Μαγιόρκα, αφού σήμανε συναγερμός γύρω στις 5 μ.μ. χθες/την Πέμπτη».

