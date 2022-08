Κοινωνία

Άγιος Δημήτριος - Αποκλειστικό ΑΝΤ1: Μπήκαν σε διαμέρισμα οικογένειας που ήταν διακοπές (βίντεο)

Μέρα μεσημέρι μπήκαν στο διαμέρισμα της οικογένειας τρεις διαρρήκτες που καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας. Αποκλειστικό βίντεο ΑΝΤ1.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Διαρρήκτες εισέβαλλαν σε διαμέρισμα της Ηλιούπολης μέρα – μεσημέρι, με την κάτοικό του να περιγράφει την πρώτη αντίδρασή της, όπου βίωσε το απόλυτο σοκ. Αποκλειστικές εικόνες εξασφάλισε ο ΑΝΤ1.

Η Άννα Γρυπογιάννη περιγράφει με δυσκολία τις εικόνες που αντίκρυσε όταν βρέθηκε στο διαμέρισμα της οικογένειας της, στο οποίο νωρίτερα είχαν εισβάλλει τρεις διαρρήκτες. Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την δράση των κακοποιών οι οποίοι μέρα μεσημέρι εισέβαλαν στο σπίτι και το έψαξαν σπιθαμή προς σπιθαμή για αντικείμενα προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Οι τρεις διαρρήκτες νεαρής ηλικίας μπήκαν στο διαμέρισμά στις 14:30 και χωρίς καμία βιασύνη έκαναν μία αναγνωριστική βόλτα στους χώρους του διαμερίσματος και συνομιλούν μεταξύ τους.

Οι δύο από τους τρεις φόραγαν ιατρικές μάσκες, ο ένας μάλιστα φορούσε και γυαλιά ηλίου. Ο τρίτος διαρρήκτης έχει αφήσει τα χαρακτηριστικά του ακάλυπτα.

Ένας από τους τρεις ξεκίνησε να ψάχνει στους χώρους του σαλονιού. Ο συνεργός του εκείνη την στιγμή φόρεσε τα γάντια και κατευθύνθηκε προς τα δωμάτια μαζί με τον τρίτο συνεργό.

Έχοντας καταστρέψει σχεδόν τα πάντα στα δωμάτια, ξαναβγαίνουν στο σαλόνι και αρχίζουν να ψάχνουν τους καναπέδες...Κατευθύνονται προς την κουζίνα όπου εκείνη την ώρα αντιλαμβάνονται την κάμερα που καταγράφει τις κινήσεις τους.

Τα μέλη της οικογένειας που κατοικούν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα έλειπαν την ώρα της διάρρηξης καθώς βρίσκονται σε διακοπές. Φαίνεται πως αυτό το γνώριζαν οι δράστες για αυτό και δεν βιαζόντουσαν την ώρα που έψαχναν αντικείμενα για να κλέψουν. Είναι η δεύτερη φορά που οι διαρρήκτες μπαίνουν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.

