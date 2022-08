Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: Ξυλοφόρτωσε τον σύντροφό της….και αστυνομικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ασυγκράτητη» ήταν η γυναίκα που αφού επιτέθηκε στον σύντροφό της, στράφηκε και προς τους αστυνομικούς που την συνέλαβαν.

Τον 73χρονο σύντροφό της ξυλοφόρτωσε μία 52χρονη στο Βόλο, όταν εκείνος της ζήτησε να χωρίσουν, μετά από καβγά που είχαν.

Το ζευγάρι είχε γνωριστεί μέσω διαδικτύου και συζούσε, όταν όμως το απόγευμα της Πέμπτης εκείνος ζήτησε από την Ουκρανή σύντροφό της να αποχωρίσει από το σπίτι του, εκείνη έγινε έξαλλη.

Άρχισε να φωνάζει και κατηγορείται ότι χτύπησε με τον αγκώνα του χεριού της τον συνταξιούχο στον θώρακα και τον κλώτσησε στα γεννητικά του όργανα… Επίσης ότι τον κλείδωσε στο δωμάτιο, για να μην μπορεί να φύγει και τον απείλησε πως θα τον σκοτώσει…

Την Παρασκευή η 52χρονη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα υπηρεσίας Πρωτοδικών Βόλου, που της άσκησε δίωξη για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή και ενδοοικογενειακή βία και την οδήγησε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Απολογούμενη η Ουκρανή φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων πως ο 73χρονος είναι τρυφερός άνδρας, ενώ για τον εαυτό της φέρεται να είπε πως κάποιες φορές είναι επιθετική και κάποιες τρυφερή… Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η 52χρονη φέρεται να ζήτησε επίμονα από τον 73χρονο 20.000 ευρώ κι εκείνος της έδωσε 1.000, προκειμένου να εκδώσει εισιτήριο, για να φύγει.

Σημειώνεται πως η 52χρονη έχει και έναν 15χρονο γιο, που ζει μαζί της στον Βόλο. Η κατηγορούμενη φέρεται να υποστήριξε ότι το επεισόδιο έγινε επειδή την κακολόγησε ο 73χρονος, που είναι «δυναμική προσωπικότητα», ωστόσο, μάλλον αιτία φέρεται να ήταν τα χρήματα, που ζήτησε επίμονα και δεν έλαβε.

Στην απολογία της η 52χρονη, που κάθισε στο εδώλιο με γύψο στο χέρι, φέρεται να αρνήθηκε ότι χτύπησε τον σύντροφό της, με τον οποίο συζούν και φέρεται να υποστήριξε ότι αυτός τη χτύπησε κι αυτή προσπάθησε να αμυνθεί… Επίσης αρνήθηκε ότι είναι αλκοολική και τόνισε πως ήταν στρεσαρισμένη όταν έγινε το επεισόδιο.

Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη και για τις τρεις πράξεις, για τις οποίες κατηγορούνταν, μετατρέποντας, ωστόσο, την ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη σε όλως ελαφρά και της επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 8 μηνών, με τριετή αναστολή και έφεση, που άσκησε η καταδικασθείσα.

Για τη σύλληψή της κινητοποιήθηκαν συνολικά πέντε αστυνομικοί, τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα, τους οποίους η 52χρονη αλλοδαπή φέρεται να φιλοδώρησε με αρκετές κλωτσιές…

Πηγή: e-thessalia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δεκαπενταύγουστος - ΔΙΜΕΑ: έλεγχοι σε τρία μέτωπα

Τροχαίο: Νεκρός νεαρός που οδηγούσε “γουρούνα”

Έγκλημα στην Άρτα: Συνελήφθη ο 29χρονος που σκότωσε τον πεθερό του