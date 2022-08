Αθλητικά

Άρση βαρών - Λαμπρίδης: Το χρυσό μετάλλιο είναι αφιερωμένο στην Ελλάδα (εικόνες)

Τι είπε ο νεαρός αρσιβαρίστας για την σπουδαία διάκριση του, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για αθλητές κάτω των 17 ετών.

Στην Ελλάδα αφιέρωσε ο Κωνσταντίνος Λαμπρίδης, το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα άρσης βαρών U17, που διεξάγεται στην πόλη Ραζίν της Πολωνίας.

Ο νεαρός αρσιβαρίστας, «σήκωσε» στην κατηγορία των 61κ. κι επικράτησε με 249 κιλά στο σύνολο, ενώ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ζετέ με 140 κιλά, καθώς και το χάλκινο στο αρασέ με 109 κιλά.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την διάκριση που πέτυχα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν σε αυτή, την Ομοσπονδία, τους προπονητές και τον σύλλογο μου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, μάλιστα, προπονητής είναι ο μπαμπάς μου. Την διάκριση αυτή θέλω να την χαρίσω στην Ελλάδα», είπε μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, ο Λαμπρίδης.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης, δεν άρχισε καλά τον αγώνα του, χάνοντας την πρώτη προσπάθεια στο αρασέ στα 105 κιλά. Ωστόσο, στην δεύτερη τα σήκωσε και μετά τα κατάφερε και στα 109 κιλά, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Στο ζετέ, όμως, δεν είχε αντίπαλο και αρχίζοντας από τα 134 κιλά, μετά σήκωσε 140, επίδοση που ήταν αρκετή για το χρυσό μετάλλιο, τόσο στη κίνηση, όσο και στο σύνολο.

Δοκίμασε και στα 142 κιλά, χωρίς επιτυχία, αλλά ούτως ή άλλως ήταν ο πρώτος στην Ευρώπη.

Ο πρόεδρος της ΕΟΑΒ, Τάσος Λάγκας, δήλωσε για την τεράστια επιτυχία του Λαμπρίδη: «Συγχαρητήρια στον αθλητή μας, στους προπονητές του και στο σύλλογο του για το χρυσό μετάλλιο. Το μέλλον του ανήκει και εμείς θα τον βοηθήσουμε με κάθε τρόπο να πετύχει τους στόχους του και να συνεχίσει να μας κάνει υπερήφανους. Η επιτυχία του Λαμπρίδη αποδεικνύει ότι η δουλειά που γίνεται από την ομοσπονδία και τους συλλόγους στις μικρές ηλικίες έχει πιάσει τόπο και μπορούμε να κοιτάζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Ερχονται καλύτερες ημέρες για το άθλημα».

