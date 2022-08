Πολιτική

Μπόρις Τζόνσον: έκανε ψώνια στη Νέα Μάκρη και μίλησε ελληνικά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευδιάθετος ο απερχόμενος Βρετανός Πρωθυπουργός βρέθηκε σε κατάστημα στη Νέα Μάκρη, έκανε τα ψώνια του και δεν παρέλειψε να μιλήσει ελληνικά.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Ευδιάθετος και χαμογελαστός, ανταποδίδοντας όσους τον χαιρετούσαν, ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Αγγλίας, Μπόρις Τζόνσον, κάνει τα ψώνια του σε σούπερ μάρκετ της Νέας Μάκρης.

Φορώντας πουκάμισο και σακάκι χωρίς γραβάτα,ακολουθούμενος διακριτικά από άνδρα της ασφάλειάς του, έκανε ο ίδιος τα ψώνια του στο τοπικό κατάστημα.αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

Ο πρόσφατα παραιτηθείς πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, πλήρωσε μόνος του και ρώτησε σε σπαστά ελληνικά για προϊόν.

και αμέσως μετά επιβιβάστηκε σε ένα από τα οχήματα της ασφάλειάς του που τον περίμεναν έξω από το σούπερ μάρκετ.

Όπως ανέφερε ο Στέργιος Τσίρκας, Δήμαρχος Μαραθώνα, "είναι χαρά μας να επιλέγουν τον δήμο μας, που διακρίνεται για την φιλοξενία του, διεθνείς προσωπικότητες από όλον τον κόσμο. Εύχομαι ο κύριοος Τζόνσον να περάσει όμορφα στις ολιγοήμερες διακοπές του και να μας επισκεφτεί ξανά στο μέλλον."

Δεν είναι πρώτη φορά που ο παραιτηθείς Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον επισκέπτεται τη χώρα μας. Η οικογένεια του διατηρεί ιδιαίτερους δεσμούς με την Ελλάδα, καθώς ο πατέρας του, Στάνλει, επισκέπτεται συχνά το εξοχικό που διατηρεί στο χωριό Χόρτο στο Πήλιο.

Το σπίτι είναι χτισμένο με την παραδοσιακή πηλιορείτικη αρχιτεκτονική και οικογένεια Τζόνσον το επισκέπτεται κάθε καλοκαίρι.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Άρτα: Συνελήφθη ο 29χρονος που σκότωσε τον πεθερό του

Σαλμάν Ρουσντί: ποιος είναι ο δράστης της επίθεσης (εικόνες)

Φωτιά στην Θάσο: αναζωπύρωση στην Ποταμιά