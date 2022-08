Πολιτική

“Αμπντουλχαμίντ Χαν”: εικόνες μέσα από το τουρκικό πλοίο (βίντεο)

Προβοκατόρικο βίντεο με εντυπωσιακά πλάνα και ολίγη από “Γαλάζια Πατρίδα”, προβλήθηκε από το κρατικό τουρκικό κανάλι.

Σε ένα βίντεο διάρκειας σχεδόν 7 λεπτών, το κρατικό κανάλι της Τουρκίας, TRT, παρουσιάζει εντυπωσιακά πλάνα μέσα από το πλοίο “Αμπντουλχαμίντ Χαν”, το τέταρτο του είδους του κατά σειρά που κατέχει η Τουρκία, το οποίο πριν από λίγες ημέρες άρχισε το “ταξίδι” του στην Ανατολική Μεσόγειο για γεωτρήσεις.

Στο προβοκατόρικο βίντεο, δεν λείπουν οι αναφορές στην “Γαλάζια Πατρίδα”, αλλά και στους “παράνομους ισχυρισμούς της Ελλάδας και της Κύπρου”, ενώ τονίζεται πως “το “Αμπντουλχαμίντ Χαν” δεν στάλθηκε στις λεγόμενες αμφισβητούμενες περιοχές”.

Κατά τη διάρκεια παρουσίασης του εσωτερικού πλοίου, σύμφωνα με ανάρτηση του newsit.gr, γίνεται η σχετική περιγραφή: “Το πλοίο, που αποτελείται από συνολικά 9 ορόφους, είναι 7ης γενιάς. Το “Αμπντουλχαμίντ Χαν”, ένα από τα 5 κορυφαία πλοία στον κόσμο, έχει τη δυνατότητα να κάνει γεωτρήσεις σε βάθος 12.200 μέτρων. Η πρώτη θέση υπηρεσίας του γιγαντιαίου πλοίου ήταν το πηγάδι Yorukler-1 στην Ανατολική Μεσόγειο… Από το 2013 ο στόλος ενισχύθηκε. Ανοίχτηκαν 80 ρηχά και βαθιά θαλάσσια πηγάδια. Έγιναν “ακτινογραφίες” στην περιοχή της Γαλάζιας Πατρίδας”.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται δηλώσεις του υπουργού ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει πως “ο ισχυρισμός της ελληνοκυπριακής διοίκησης στην Ανατολική Μεσόγειο είναι παράνομος. Η Τουρκία, από την πλευρά της, προστατεύει τα χωρικά ύδατα της πατρίδας και στην περιοχή, αλλά και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Γι’ αυτό η Αθήνα παρακολουθούσε στενά τη διαδρομή του πλοίου. Ωστόσο, το “Αμπντουλχαμίντ Χαν” δεν στάλθηκε στις λεγόμενες αμφισβητούμενες περιοχές…”.

“Σοβαρά δεδομένα για την Ανατολική Μεσόγειο στα χέρια της Τουρκίας”

“Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει σοβαρά στοιχεία για την Ανατολική Μεσόγειο. Το Yorukler-1 επιλέχθηκε επειδή συγκαταλέγεται μεταξύ των περιοχών όπου μπορεί να βρεθεί το περισσότερο φυσικό αέριο και πετρέλαιο στο πλαίσιο τόσο των δεδομένων που λαμβάνονται από διεθνή ερευνητικά κέντρα, όσο και των δορυφορικών δεδομένων και των δεδομένων που λαμβάνονται από την Τουρκία με σάρωση της Ανατολικής Μεσογείου”, εξηγεί ο Δρ. Senay Yalc?n.

Το βίντεο καταλήγει ως εξής: “Η ανάγκη για ενέργεια αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στη Γαλάζια Πατρίδα θα μπορέσουν να καλύψουν αυτήν την ανάγκη. Σήμερα, η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να βρει και να εξάγει το δικό της φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο που ανακαλύφθηκε στη Μαύρη Θάλασσα θα αντληθεί το επόμενο έτος. Τα βλέμματα είναι τώρα στραμμένα στο “Αμπντουλχαμίντ Χαν””.

