Σεισμός 6,8 ρίχτερ στις νήσους Κερμαντέκ

Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση καταγράφηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών έγινε στην περιοχή των Νήσων Κερμαντέκ στον Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

O σεισμός είχε εστιακό βάθος 30 χιλιομέτρων.

Δεν υπήρξε κίνδυνος για την πρόκληση τσουνάμι μετά από το σεισμό, σύμφωνα με το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ.

