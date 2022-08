Κόσμος

Ουκρανία: “Σφυροκοπούν” ξανά το Ντονέτσκ οι Ρώσοι

Σφοδροί βομβαρδισμοί σε τουλάχιστον δώδεκα πόλεις. Στο επίκεντρο η Χερσώνα.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανέφεραν σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς και απόπειρες των ρωσικών δυνάμεων να προωθηθούν σε πόλεις στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, η οποία έχει γίνει το επίκεντρο του πολέμου που διαρκεί ήδη σχεδόν έξι μήνες, πρόσθεσαν όμως πως έχουν αποκρούσει πολλές από τις επιθέσεις.

Το Γενικό Επιτελείο των ουκρανικών ενόπολων δυνάμεων ανέφερε επίσης ρωσικούς βομβαρδισμούς τουλάχιστον δώδεκα πόλεων στο νότιο μέτωπο -ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Χερσώνας, η οποία ελέγχεται κυρίως από τις ρωσικές δυνάμεις, αλλά όπου τα ουκρανικά στρατεύματα ανακαταλαμβάνουν σταθερά εδάφη.

Η προσοχή έχει επικεντρωθεί στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία εν μέσω φόβων για μια καταστροφή εξαιτίας νέων βομβαρδισμών τις τελευταίες ημέρες, για τους οποίους αλληλοκατηγορούνται η Ρωσία και η Ουκρανία.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έχει ζητήσει να δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη και ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει προειδοποιήσει πως οι ρώσοι στρατιώτες, που πυροβολούν εναντίον του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας της Ευρώπης ή τον χρησιμοποιούν ως βάση για να πυροβολούν απ' αυτόν, θα γίνουν «ειδικοί στόχοι» των ουκρανικών δυνάμεων.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια δεσπόζει στη νότια όχθη μιας μεγάλης τεχνητής λίμνης του ποταμού Δνείπερου.Οι ουκρανικές δυνάμεις ελέγχουν τις πόλεις στην απέναντι όχθη και βομβαρδίζονται από την πλευρά που ελέγχεται από τη Ρωσία.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA), που θέλει να επιθεωρήσει το σταθμό, έχει προειδοποιήσει για μια πυρηνική καταστροφή, αν δεν σταματήσουν οι μάχες. Πυρηνικοί εμπειρογνώμονες εκφράζουν φόβους ότι οι μάχες μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στους χώρους αποθήκευσης των εξαντλημένων πυρηνικών καυσίμων ή στους αντιδραστήρες.

Ο Ζελένσκι δήλωσε πως η Ουκρανία έχει πολλές φορές προτείνει στη ρωσική ηγεσία διάφορα σχήματα για ειρηυνευτικές συνομιλίες, χωρίς όμως να σημειωθεί πρόοδος.

«Έτσι πρέπει να αμυνθούμε, πρέπει να απαντήσουμε σε κάθε μορφή τρομοκρατίας, σε κάθε βομβαρδισμό - το σφοδρό βομβαρδισμό που δεν σταματάει ούτε μια ημέρα», δήλωσε αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ σε βιντεοσκοπημένα σχόλιά του.

