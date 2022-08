Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Εμείς οι Έλληνες έχουμε συνδέσει την Παναγία με τη φροντίδα για τον αδύναμο

Το μήνυμα που απηύθυνε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρέστη στη δοξολογία στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου.

Μετά το πέρας της λειτουργίας, η κυρία Σακελλαροπούλου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Γιορτάζουμε και φέτος τη μεγάλη αυτή μέρα για την Ορθοδοξία, προσβλέποντας στην παρηγορητική και εμψυχωτική προστασία της Θεοτόκου.

Με το πρόσωπό Της, εμείς οι Έλληνες έχουμε συνδέσει την αγάπη, τη φροντίδα για τον αδύναμο, την ενσυναίσθηση.

Εύχομαι οι αξίες αυτές να συνεχίσουν να μας εμπνέουν.

Χρόνια πολλά!»

Στην Τήνο βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για τους εορτασμούς αλλά και στις εκδηλώσεις για την επέτειο του τορπιλισμού, του καταδρομικού "Έλλη".

Ο Πρωθυπουργός απέτισε φόρο τιμής στους νεκρούς του καταδρομικού "Έλλη", ανήμερα της επετείου του τορπιλισμού του.

Μαζί του βρέθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος αλλά και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος.

Μετά τη Θεία Λειτουργία ξεκίνησε και η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας με τη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης να μετατρέπεται σε ανθρώπινο ποτάμι για να μπορέσουν όλοι να λάβουν την ευλογία της Παναγίας.





