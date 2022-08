Αθλητικά

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Τεντόγλου και Στεφανίδη προκρίθηκαν στον τελικό

Με άνεση ο Έλληνας άλτης κι αφού καρδιοχτύπησε πρώτα η Ελληνίδα επικοντίστρια, πέρασαν αμφότεροι στους τελικούς των αθλημάτων τους.

Ο Μίλτος Τεντόγλου, προκρίθηκε με άνεση στον τελικό του άλματος εις μήκος, του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου, που φιλοξενείται στο Μόναχο.

Στο πρώτο του άλμα, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, ο οποίος είναι φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, πάτησε 26,9 (!) εκατοστά πριν από την βαλβίδα και προσγειώθηκε στα επτά μέτρα και 66 εκατοστά, ενώ στην δεύτερη προσπάθεια «μετρήθηκε» στα 7.80 μέτρα και στην τρίτη και καλύτερη στα επτά μέτρα και 94 εκατοστά. Το όριο πρόκρισης, ήταν 8.05 μέτρα.

Αφού βρέθηκε «πρόσωπο με πρόσωπο» με τον αποκλεισμό, η Κατερίνα Στεφανίδη, «θυμήθηκε» ποια είναι και εξασφάλισε την συμμετοχή της στον τελικό του άλματος επί κοντώ, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, που διεξάγεται στο Μόναχο.

Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης, είχε δύο αποτυχημένες προσπάθειες στα 4 μέτρα και 40 εκατοστά (σ.σ. ένα άλμα που υπερβαίνει για... πρωϊνό), αλλά στην τρίτη, πέρασε με χαρακτηριστική άνεση πάνω από τον πήχη. Ακολούθησαν τα άλματα στα 4.50μ,

Παράλληλα, η Ελένη Πόλακ, δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, καθώς είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 4.50 μέτρα (σ.σ. πέρασε με την τρίτη τα 4.40μ), ενώ το όριο πρόκρισης ήταν 4.55 μέτρα και «έπεσε» κατά πέντε εκατοστά.

