Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βρετανία: Έγκριση του εμβολίου κατά της Όμικρον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το MRNA O θα είναι αναμνηστική δόση μόνο για ενήλικες.

Η Βρετανία έγινε η πρώτη χώρα που ενέκρινε το ειδικό εμβόλιο για την COVID-19 που στοχεύει τόσο στο αρχικό στέλεχος, όσο και στην παραλλαγή Όμικρον του ιού.

Η ρυθμιστική αρχή φαρμάκων του Ηνωμένου Βασιλείου (MHRA) ενέκρινε το λεγόμενο δισθενές εμβόλιο, που παράγεται από την αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Moderna.

Το MRNA.O θα είναι αναμνηστική δόση μόνο για ενήλικες.

Η απόφαση του οργανισμού βασίστηκε σε δεδομένα κλινικών δοκιμών που έδειξαν ότι η αναμνηστική δόση προκάλεσε «μια ισχυρή ανοσοαπόκριση» τόσο κατά της Όμικρον (BA.1) όσο και κατά του αρχικού στελέχους του ιού.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαθητές Λυκείου έφτιαξαν συσκευή για τυφλούς μαθητές (εικόνες)

Orient Express: μαγικό ταξίδι με το σύγχρονο τρένο - “μύθος” (εικόνες)

Βύρωνας - Ισιδώρα Ντάνκαν: Προς ανακαίνιση το ιστορικό σπίτι της