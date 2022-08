Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Παγώνη: Οι άνω των 60 να κάνουν την 4η δόση εμβολίου το ταχύτερο

Πότε θα έρθει η υποπαραλλαγή Κένταυρος, στη χώρα μας. Ποιους αφορούν τα εμβόλια για την Ευλογιά των Πιθήκων που έρχονται σήμερα στη χώρα μας.

Η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», αναφέρθηκε στην Ευλογιά των Πιθήκων, τονίζοντας πως μόλις 48 περιστατικά έχουν εμφανιστεί στη χώρα μας. Σε ότι αφορά τα 2.800 εμβόλια που έρχονται σήμερα στη χώρα μας, αυτά προορίζονται για τις ευπαθείς ομάδες, για όσους δηλαδή έχουν προσβληθεί από την νόσο κι έχουν υποκείμενα νοσήματα, καθώς μπορούν να εμβολιαστούν μέχρι και την 4η μέρα μετά την νόσηση.

Σε ότι αφορά την πανδημία του κορονοϊού και το κατά πόσο θα πρέπει να γίνει και πάλι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός από το φθινόπωρο, η κυρία Παγώνη απάντησε ότι αυτό που καταλάβαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας η υποχρεωτικότητα είναι κάτι που δεν ταιριάζει με την ιδιοσυγκρασία του Έλληνα.

Παρά ταύτα το εμβόλιο μας προσφέρει ουσιαστική προστασία απέναντι στην βαριά νόσηση και κατά συνέπεια ειδικά οι άνω των 60 ετών θα πρέπει να εμβολιαστούν το ταχύτερο δυνατόν και να μην περιμένουν τα επικαιροποιημένα εμβόλια τα οποία αναμένονται τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου.

Επίσης και μεταξύ άλλων, η κυρία Παγώνη είπε ότι η υποπαραλλαγή Κέραυνος αναμένεται να έρθει στη χώρα μας προς το τέλος Αυγούστου και τα κρούσματα θα αρχίζουν να εμφανίζονται μαζικά προς το τέλος Σεπτεμβρίου.

