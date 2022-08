Κόσμος

Μακρόν - Ζελένσκι: έντονη ανησυχία για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συζήτησαν σε τηλεφωνική τους επικοινωνία πο δύο άνδρες.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε στον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την έντονη ανησυχία του σχετικά με την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ενημέρωση της γαλλικής προεδρίας για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα οι δύο ηγέτες.

Ο Μακρόν ανέφερε ότι τάσσεται υπέρ της πρότασης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) για την αποστολή στην Ουκρανία επιθεωρητών που θα εξετάσουν την κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Οι βομβαρδισμοί των τελευταίων ημερών στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν προκαλέσει ανησυχία στους ειδικούς. Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για την ασφάλεια των μεγαλύτερων πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη. Αν και βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ρωσικών στρατευμάτων, την ευθύνη για τη λειτουργία τους εξακολουθούν να έχουν ουκρανοί επιστήμονες.

Νωρίτερα, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησε μέσω Twitter ότι συζήτησε με τον γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν το ζήτημα της «πυρηνικής τρομοκρατίας της Ρωσίας» στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια της ανατολικής Ουκρανίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Βγήκαν τα μαχαίρια σε κοινωνική εκδήλωση

Θεσσαλονίκη: Φίδι ενός μέτρου βρέθηκε κρυμμένο σε ντεπόζιτο αυτοκινήτου! (εικόνες)

Κορονοϊός – Παγώνη: Οι άνω των 60 να κάνουν την 4η δόση εμβολίου το ταχύτερο