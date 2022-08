Πολιτική

Μεταναστευτικό: εκατοντάδες συλλήψεις διακινητών το 2022

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Αστυνομίας, για τις παράνομες εισόδους, αλλοδαπών χωρίς έγγραφα, στην Ελλάδα, αλλά και για τις αυξημένες συλλήψεις διακινητών.

Στον απόηχο των γεγονότων στον Έβρο και την διάσωση παράτυπων μεταναστών που είχαν εγκλωβιστεί σε νησίδα του ποταμού και ωθήθηκαν από τους Τούρκους ώστε να μπουν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις ελληνικές Αρχές, σε σχετική ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, αναφέρονται τα εξής, σε σχέση με τις συλλήψεις διακινητών στην διάρκεια του 2022, αναφέρονται τα εξής:

«Καθημερινές είναι οι επιχειρησιακές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για την διαφύλαξη των ελληνικών και κατ’ επέκταση των ευρωπαϊκών συνόρων, με σκοπό τη σύλληψη διακινητών μη νόμιμων μεταναστών, έχοντας σε κάθε περίπτωση ως πρώτιστο μέλημα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο 7μηνο του 2022, στα Ελληνοτουρκικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα, συνελήφθησαν συνολικά 386 διακινητές μη νόμιμων μεταναστών, από τους οποίους οι 312 στην περιοχή του Έβρου.

Μάλιστα, από το σύνολο αυτών, οι 219 έχουν συλληφθεί μόνο το τελευταίο τρίμηνο (Μάιος – Ιούλιος 2022), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 58,7 % συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (Μάιος – Ιούλιος 2021), οπότε και είχαν συλληφθεί 138 διακινητές.

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στις περιπτώσεις παράτυπης εισόδου μεταναστών στη χώρα, όπου το τρίμηνο Μαΐου – Ιουλίου 2022 καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 113,1 % συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (4.126 έναντι 1.936).

Συνολικά, το πρώτο 7μηνο του 2022 συνελήφθησαν για παράνομη είσοδο στη χώρα 7.484 αλλοδαποί, από τους οποίους οι 3.554 στην περιοχή του Έβρου.

Υπενθυμίζεται ότι οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στη βάση εφαρμογής του υφιστάμενου επιχειρησιακού σχεδιασμού αλλά και σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και συμμετέχοντας σε κοινές ευρωπαϊκές δράσεις, έχουν επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα στο τομέα της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Ενδεικτικά παραθέτονται οι ακόλουθες υποθέσεις:

