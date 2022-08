Οικονομία

North Evia - Samos Pass: η πλατφόρμα και οι δικαιούχοι για τον Σεπτέμβριο

Ποιο ποσό για δαπάνες αντιστοιχεί σε κάθε κάρτα. Γιατί αυξήθηκαν κατά 2.900 οι δικαιούχοι του Σεπτεμβρίου. Πόσοι είναι συνολικά. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις.

Προχωρά η υλοποίηση του σχήματος στήριξης της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου -οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές- με το North Evia-Samos Pass, σε συνεργασία των Υπουργείων Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού με τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, Χρήστο Τριαντόπουλο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κ. Τριαντόπουλου, το εν λόγω σχήμα, που υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ) «έχει τύχει, από την πρώτη στιγμή, σημαντικής αποδοχής από τους πολίτες που θέλουν να επισκεφθούν τις δύο περιοχές, ενώ ξεκινά στις 25 Αυγούστου η τρίτη φάση διάθεσης άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών, περιλαμβάνοντας και τις κάρτες που δεν αξιοποιήθηκαν κατά την πρώτη φάση».

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη νέα φάση της δράσης, η κάθε κάρτα χρηματοδοτεί τον δικαιούχο με 150 ευρώ για διακοπές στη Βόρεια Εύβοια ή με 300 ευρώ για διακοπές στη Σάμο, τον μήνα Σεπτέμβριο, για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις παραπάνω πληγείσες περιοχές.

Συνολικά, μέσω της πλατφόρμας https://vouchers.gov.gr θα διατεθούν περισσότερες κάρτες από ό,τι προβλεπόταν αρχικά, καθώς θα προστεθούν σε αυτές και όσες δεν χρησιμοποιήθηκαν από τους δικαιούχους κατά τον μήνα Ιούλιο.

Σε σχετική του δήλωση, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Χρήστος Τριαντόπουλος, ανέφερε σχετικά:

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζεται με ιδιαίτερη επιτυχία, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το ΕΔΥΤΕ, η δράση North Evia-Samos Pass. Με τη δεύτερη φάση (αυτή του μηνός Αυγούστου) σε πλήρη εξέλιξη, η τρίτη φάση -που αφορά τον μήνα Σεπτέμβριο- ξεκινά με την υποβολή αιτήσεων από τις 25 Αυγούστου, με την ενίσχυση μέσω της άυλης ψηφιακής κάρτας να ανέρχεται σε 150 ευρώ για τη Βόρεια Εύβοια και 300 ευρώ για τη Σάμο. Η δράση έχει ήδη γνωρίσει τεράστια απήχηση και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι κάρτες της πρώτης και της δεύτερης φάσης, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο αντίστοιχα, εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά από το άνοιγμα της της σχετικής πλατφόρμας. Πρόκειται για μία δράση που ωφελεί τόσο τους δικαιούχους, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους ένα πρόσθετο ποσό για να κάνουν τις διακοπές τους στη Βόρεια Εύβοια και τη Σάμο, όσο και τις τοπικές οικονομίες των δύο περιοχών που επλήγησαν από σοβαρές φυσικές καταστροφές.

Μέχρι τώρα, έχουν εκδοθεί συνολικά 18.075 κάρτες, εκ των οποίων 12.050 για τη Βόρεια Εύβοια και 6.025 για τη Σάμο. Βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων για τη Βόρεια Εύβοια, έχουν προστεθεί 9.580 κάρτες στα ψηφιακά πορτοφόλια των δικαιούχων και 7.777 εξ αυτών έχουν χρεωθεί τουλάχιστον μία συναλλαγή. Για τη Σάμο, δε, έχουν προστεθεί 5.110 κάρτες στα ψηφιακά πορτοφόλια των δικαιούχων και 4.462 εξ αυτών έχουν χρεωθεί τουλάχιστον μία συναλλαγή. Αθροιστικά, έχουν διατεθεί, άμεσα, περισσότερα από 2,2 εκατ. ευρώ, στηρίζοντας σημαντικά της τουριστική και οικονομική δραστηριότητα στις εν λόγω περιοχές, παράλληλα, φυσικά, και με τα άλλα σχετικά προγράμματα από το Υπουργείο Τουρισμού και τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Επιπρόσθετα, όσες κάρτες δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά την πρώτη φάση, τον μήνα Ιούλιο, μεταφέρονται και γίνονται πάλι διαθέσιμες στην τρίτη φάση. Ως εκ τούτου, για τη Βόρεια Εύβοια θα διατεθούν περίπου 2.100 κάρτες επιπλέον των 7.300 που προβλέπονταν βάσει του αρχικού σχεδιασμού, ενώ για τη Σάμο θα διατεθούν περίπου 800 κάρτες επιπλέον των 3.650 καρτών που προβλέπονταν αρχικά. Έτσι, για τον μήνα Σεπτέμβριο, θα είναι προς διάθεση περισσότερες από 9.400 κάρτες των 150 ευρώ για τη Βόρεια Εύβοια και περισσότερες από 4.400 κάρτες των 300 ευρώ για τη Σάμο. Αθροιστικά, για τον μήνα Σεπτέμβριο, το ποσό προς αξιοποίηση μέσα από τις κάρτες του North Evia-Samos Pass διαμορφώνεται στα 2,76 εκατ. ευρώ. Στόχος μας είναι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός των 6 εκατ. ευρώ για τη δράση και να περάσει ολόκληρο το ποσό στη Βόρεια Εύβοια και τη Σάμο, καθώς οι οικονομίες τους δέχτηκαν σοβαρό πλήγμα εξαιτίας των πρόσφατων φυσικών καταστροφών. Προς αυτή την κατεύθυνση, το σχήμα συνεχίζεται και τον μήνα Οκτώβριο.

Έτσι, συμβάλλουμε στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε αυτές τις δύο περιοχές και παρέχουμε ουσιαστικό κίνητρο στους πολίτες να τις επισκεφτούν, προσδοκώντας, φυσικά να δαπανήσουν υψηλότερα ποσά από τα αντίστοιχα που τους εξασφαλίζουν οι άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες. Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης των συνεκτικών σχεδίων στήριξης και αποκατάστασης που σχεδίασε η Κυβέρνηση για τη Βόρεια Εύβοια και τη Σάμο, προκειμένου και οι δύο περιοχές να ανακάμψουν το ταχύτερο δυνατόν. Συνεχίζουμε σε στενή συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους και ενδιαφερόμενους φορείς».

