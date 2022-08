Κόσμος

Ουκρανία: απειλές ότι θα γκρεμίσουν τη γέφυρα του Κερτς

Το Κίεβο απειλεί ότι θα γκρεμίσει τη γέφυρα που ενώνει την Κριμαία με τη Ρωσία επειδή είναι... παράνομη.

Η Ουκρανία απείλησε σήμερα ότι θα κατεδαφίσει τη γέφυρα του Κερτς, την οποία κατασκεύασε η Μόσχα για να συνδεθεί η Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας, όπου τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί πολλές εκρήξεις σε ρωσικές στρατιωτικές βάσεις.

«Η γέφυρα αυτή είναι παράνομη και η Ουκρανία δεν έδωσε την άδεια για την κατασκευή της. Απειλεί την οικολογία της χερσονήσου και επομένως πρέπει να γκρεμιστεί. Δεν έχει σημασία το πώς: οικειοθεώς ή όχι», έγραψε στο Telegram ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

Η γέφυρα του Κερτς, μήκους 19 χιλιομέτρων, εγκαινιάστηκε από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν τον Μάιο του 2018. Ήταν ένα κολοσσιαίο και δαπανηρό έργο με σκοπό να συνδεθεί η Κριμαία με την ηπειρωτική Ρωσία, τέσσερα χρόνια μετά την προσάρτησή της.

Η συγκαλυμμένη απειλή του Ποντολιάκ διατυπώθηκε μετά τις αλλεπάλληλες εκρήξεις που έχουν γίνει στην Κριμαία. Την Τρίτη η Μόσχα έκανε λόγο για «σαμποτάζ» σε μια αποθήκη πυρομαχικών σε μια στρατιωτική βάση κοντά στο Τζάνκοϊ, χωρίς όμως να υποδείξει τους υπεύθυνους. Την προηγούμενη εβδομάδα εκρήξεις σημειώθηκαν στο ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο του Σάκι, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι.

