Champions League – play off: “Αγκαλιά” με τους ομίλους η Μπενφίκα

Συγκλονιστικό παιχνίδι ανάμεσα σε Μακάμπι Χάιφα και Ερυθρό Αστέρα, με διαδοχικές ανατροπές.

Με το «ένα πόδι» στους ομίλους του Champions League βρίσκεται η Μπενφίκα που επικράτησε 2-0 της Ντιναμό Κιέβου σε ματς που έγινε στο Λοτζ. Με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο παρόντα όποτε χρειάστηκε, οι «Αετοί» αγκάλιασαν από σήμερα την πρόκριση απέναντι στους τυπικά γηπεδούχους Ουκρανούς.

Στο μεταξύ, η Μακάμπι Χάιφα απέδειξε ότι η πρόκριση επί του Ολυμπιακού μόνο συμπτωματική δεν ήταν. Η ομάδα του Μπαράκ Μπαχάρ επικράτησε 3-2 του Ερυθρού Αστέρα στο Ισραήλ, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-1 στο ημίχρονο. Οι Πιερό και Σερί ήταν ξανά εκείνοι που οδήγησαν την ομάδα του Ισραήλ στη μεγάλη ανατροπή και η πρόκριση παραμένει «ορθάνοιχτη» στη ρεβάνς του Βελιγραδίου στις 23 Αυγούστου.

Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, η Καραμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν και η Βικτόρια Πλζεν από την Τσεχία, άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς καθώς έμειναν στο 0-0

