Champions League – play off: Ο Μπακασέτας έδωσε το “φιλί της ζωής” στην Τραμπζονσπόρ

Ανοιχτούς λογαριασμούς άφησαν Ρέιντζερς και Αϊντχόφεν, ενώ η Μπόντο Γκλιμτ συνεχίζει να ζει… το όνειρο της.

Το «πάνω χέρι» για πρόκριση στους ομίλους του Champions League πήρε η Κοπεγχάγη που επικράτησε 2-1 της Τραμπζονσπόρ στο «Πάρκεν» της πρωτεύουσας της Δανίας στο πρώτο ματς των πλέι οφ. Με κορυφαίο τον Κάρλος Ζέκα οι γηπεδούχοι ήλεγχαν απόλυτα το παιχνίδι, προηγήθηκαν 2-0 νωρίς στο β΄ ημίχρονο, όμως στο 79΄ στο σουτ του Τάσου Μπακασέτα η μπάλα άλλαξε πορεία από το γόνατο του Κοτσολάβα και κατέληξε στα δίχτυα, δημιουργώντας νέα δεδομένα ενόψει της ρεβάνς της 24ης Αυγούστου στην Τραπεζούντα. Βασικός με τους πρωταθλητές Τουρκίας ήταν και ο Μανώλης Σιώπης.

Εκπληκτικό ματς έγινε στο «Άιμπροξ» της Γλασκώβης ανάμεσα σε Ρέιντζερς και Αϊντχόφεν (2-2, σκόραρε ξανά ο Τσόλακ για τους Σκωτσέζους), ενώ στη Νορβηγία η Μπόντο Γκλιμτ συνεχίζει να ζει το δικό της παραμύθι. Επικράτησε 1-0 της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και έθεσε τις βάσεις για την πρώτη της συμμετοχή στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 1-0

(37΄ Πελεγκρίνο)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Τραμπζονσπόρ (Τουρκία) 2-1

(9΄ Κλάεσον, 48΄ Λεράγκερ - 70΄ Μπακασέτας)

Ρέιντζερς (Σκωτία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 2-2

(40΄ Τσόλακ, 70΄ Λόρενς - 37΄ Σανγκαρέ, 78΄ Ομπίσπο)

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 17/8

Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 17/8

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 17/8

Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 23 και 24 Αυγούστου

