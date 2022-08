Πολιτική

Υπερπτήσεις από F-16 και τουρκικά UAV στο Αιγαίο

Νέο μπαράζ προκλήσεων από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, με υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά του Αρχιπελάγους.

Πτήσεις τριών ζευγών τουρκικών F-16 πάνω από τους Ανθρωποφάγους και το Μακρονήσι του νησιωτικού συμπλέγματος των Φούρνων και τους Καλόγερους, νοτιοδυτικά από τα Αντίψαρα, ενώ τουρκικό UAV πέταξε πάλι πάνω από την Κίναρο.

Τρία ζεύγη τουρκικών F-16 εισήλθαν το μεσημέρι στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης,,παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο και στη συνέχεια

Το πρώτο τουρκικό ζεύγος πέταξε πάνω από τους Ανθρωποφάγους και το Μακρονήσι του νησιωτικού συμπλέγματος των Φούρνων, στα 19.000 πόδια στις 16:03 μ.μ.,

Ένα λεπτό αργότερα αργότερα το δεύτερο ζευγάρι των τουρκικών F-16 πέταξε ξανά πάνω από τους Ανθρωποφάγους, στα 14.000 πόδια ενώ

Στις 16:10 μ.μ. το τρίτο ζεύγος των τουρκικών F-16 πέταξε πάνω από τους Καλόγερους στο κεντρικό Αιγαίο - 24 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά από τα Αντίψαρα- στα 24.000 πόδια.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά , σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική,

Επίσης, αργά το απόγευμα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV πέταξε πάνω από την Κίναρο για δεύτερη συνεχή ημέρα.

Συγκεκριμένα το τουρκικό UAV που εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και στη συνέχεια πέταξε πάλι πάνω από την Κίναρο στα 19.000 πόδια στις 18:53 μ.μ..

Το τουρκικό UAV αναγνωρίσθηκε και αναχαιτίσθηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

Υπενθυμίζεται ότι τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV πέταξε και χθες πάνω από το νησί στα 19.000 πόδια στις 15:05 μ.μ., ενώ ανήμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ζεύγος τουρκικών F-16 που είχε εισέλθει στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, είχε πετάξει πάνω από την Κίναρο στα 27.000 πόδια.

