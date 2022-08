Αθλητικά

Στίβος: Η Γκούσιν πέρασε στον τελικό του ύψους

Η Τατιάνα Γκουσίν δείχνει πανέτοιμη να διεκδικήσει μια μεγάλη διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου.

Η Τατιάνα Γκούσιν προκρίθηκε στον τελικό του ύψους, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μονάχου. Η αθλήτρια της Ιωάννας Σιώμου κατέκτησε την τέταρτη θέση στο α΄ προκριματικό γκρουπ με 1,87 μέτρα, επίδοση που ήταν αρκετή για να της χαρίσει το «εισιτήριο» για τον τελικό. Η 28χρονή άλτρια πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια τα 1,78 μέτρα και με την πρώτη τα 1,83 και τα 1,87 μέτρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το όριο της απευθείας πρόκρισης στον τελικό είχε οριστεί στα 1,94 μέτρα, ωστόσο και οι 13 αθλήτριες που πήραν το «εισιτήριο» από τον προκριματικό σημείωσαν επίδοση 1,87 μέτρα. Εκτός από την Γκούσιν, στον τελικό της Κυριακής (21/8, 20:05) προκρίθηκαν ακόμη οι Λία Αποστολόφσκι (Σλοβενία), Μαρί-Λάουρενς Γιουγκφλάις (Γερμανία), Ανγκελίνα Τόπιτς (Σερβία), Μαρίγια Βούκοβιτς (Μαυροβούνιο), Ιρίνα Γκερασένκο (Ουκρανία), Έλενα Βαλορτιγκάρα (Ιταλία), Μπριτ Βέερμαν (Ολλανδία), Μιρέλα Ντεμίρεβα (Βουλγαρία), Μόργκαν Λέικ (Μ. Βρετανία), Γιαροσλάβα Μάχουτσικ (Ουκρανία), Σολέν Ζικέλ (Γαλλία) και Γιούλιγια Λεβτσένκο (Ουκρανία).

Εκτός τελικού η ομάδα 4Χ400 μ. γυναικών

Εκτός τελικού έμεινε η ομάδα 4Χ400μ. των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στο Μόναχο, καθώς οι Κορίνα Πολίτη, Ανδριάνα Φέρρα, Δέσποινα Μουρτά και Δήμητρα Γναφάκη κατέλαβαν την έβδομη θέση στην πρώτη προκριματική σειρά με χρόνο 3:33.33. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η επίδοση αποτελεί εφετινό ρεκόρ για την ομάδα 4Χ400μ. των γυναικών που είχε πετύχει μέσα στη χρονιά 3.33.65.

Η ελληνική τετράδα ήταν 14η στον προκριματικό των 4Χ400μ. των γυναικών, ενώ η ομάδα της Γερμανίας, η οποία πήρε το όγδοο και τελευταίο «εισιτήριο» για τον τελικό, ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε 3:27.92.

Η εθνική ομάδα 4Χ100 μ. των Ανδρών πραγματοποίησε σήμερα καλή παρουσία έστω και αν δεν πέτυχε τον στόχο της, που ήταν η πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η ομάδα μας τερμάτισε στην τέταρτη θέση της πρώτης σειράς με 39.11 και κατέλαβε την 9η θέση στο σύνολο. Η πρόκριση στον τελικό έκλεισε με 39.03 με την ομάδα της Ελβετίας. Η ομάδα μας έτρεξε με τους Κώστα Ζήκο, Θοδωρή Βροντινό, Παναγιώτη Τριβυζά και Γιάννη Νυφανόπουλο και έκανε καλές αλλαγές, που την έφεραν και τόσο κοντά στην πρόκριση στον τελικό.

Η τελευταία φορά που η χώρα μας είχε συμμετοχή σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ήταν το 1998 στη Βουδαπέστη, που μάλιστα είχε καταλάβει την 4η θέση.

9οι οι άνδρες στην σκυταλοδρομία 4Χ400 μ.

9οι οι άνδρες στην σκυταλοδρομία 4Χ400 μ.

Η ομάδα μας τερμάτισε στην τέταρτη θέση της πρώτης σειράς με 39.11 και κατέλαβε την 9η θέση στο σύνολο. Η πρόκριση στον τελικό έκλεισε με 39.03 με την ομάδα της Ελβετίας. Η ομάδα μας έτρεξε με τους Κώστα Ζήκο, Θοδωρή Βροντινό, Παναγιώτη Τριβυζά και Γιάννη Νυφανόπουλο και έκανε καλές αλλαγές, που την έφεραν και τόσο κοντά στην πρόκριση στον τελικό.

Η τελευταία φορά που η χώρα μας είχε συμμετοχή σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ήταν το 1998 στη Βουδαπέστη, που μάλιστα είχε καταλάβει την 4η θέση.

