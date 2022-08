Κόσμος

Βρετανία: Συζυγοκτόνος μεταφέρει με βαλίτσα την σορό της γυναίκας του (βίντεο)

Δράστης και θύμα είχαν παντρευτεί μόλις 4 ημέρες πριν από την δολοφονία. Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Ένα βίντεο που προκαλεί ανατριχίλα, από μια γυναικοτονία που συγκλόνισε την Βρετανία, δόθηκε στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο έχει καταγραφεί ο 46χρονος άνδρας να μεταφέρει την σορό της γυναίκας που παντρεύτηκε μόλις 4 ημέρες πριν την σκοτώσει.

Ο δράστης μεταφέρει το πτώμα, μέσα σε βαλίτσα, την οποία έκρυψε σε θάμνους στον κήπο τους.

Μάλιστα, για να χωρέσει η σορός, ο δολοφόνος έσπασε ορισμένα από τα κόκαλα του θύματος.

Από τη στιγμή που έπνιξε την σύζυγό του, έπαιζε θέατρο με όλους, ακόμη και χρησιμοποιώντας το κινητό της, από το οποίο έστελνε μηνύματα σε συγγενείς της ότι είναι καλά και δεν χρειάζεται να ανησυχούν.

Σε δεύτερο χρόνο, όταν πλέον η εξαφάνιση της γυναίκας αποκαλύφθηκε, ζήτησε από την κόρη της να βοηθήσει να την βρουν.

Η βαλίτσα με το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας, εντοπίστηκε από γείτονες του ζευγαριού, στο Χάλιφαξ.

Την Παρασκευή ολοκληρώθηκε η δίκη του δολοφόνου, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ποινή που θα τον κρατήσει στην φυλακή για τουλάχιστον 22 χρόνια.

