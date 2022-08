Αθλητικά

Η Στεφανίδη αποθεώνει την Ντρισμπιώτη για τα 2 χρυσά μετάλλια

Η Κατερίνα Στεφανίδη αποθέωσε την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη για την νέα της επιτυχία με μεγάλη δόση... χιούμορ!

Στο μεγαλείο της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη υποκλίθηκε για ακόμα μια φορά η Κατερίνα Στεφανίδη μέσω social media. «Έχω πάρει 4 μετάλλια σε ευρωπαϊκά από το 2014 και η Ντρισμπιώτη 2 σε μια εβδομάδα!», έγραψε σε Instagram story, ενώ στο twitter συμπλήρωσε, «ονειρική χρονιά».

Ιστορία έγραψε η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στο Μόναχο σήμερα, Σάββατο (20/8) κατακτώντας το νταμπλ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μονάχου. Τέσσερις ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 35 χλμ. βάδην, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και στα 20 χλμ. βάδην με ατομικό ρεκόρ (1:29.03), στη διοργάνωση.

Στις 16 Αυγούστου είχε χαρίσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο στο ελληνικό βάδην σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στις 20 Αυγούστου κατέκτησε και το δεύτερο προσωπικό και της χώρας. Η Ντρισμπιώτη έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κάνει ποτέ νταμπλ σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα!





