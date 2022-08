Αθλητικά

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη: Έτρεξα για όσους πίστεψαν σε μένα

Τι δήλωσε μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 20χλμ βάδην η 38χρονη αθλήτρια από την Καρδίτσα.

Σε πρόσωπο των αγώνων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου ανακηρύχθηκε αγωνιστικά η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Η 38χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια του βάδην, μετά τη σημερινή κατάκτηση – με ατομικό ρεκόρ- του χρυσού μεταλλίου στα 20 χλμ. βάδην έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κάνει ποτέ νταμπλ σε αντίστοιχη διοργάνωση και η μεγαλύτερη σε ηλικία αθλήτρια που το καταφέρνει. Δείτε τι δήλωσε η ίδια και ο προπονητής της, Ναπολέων Κεφαλόπουλος λίγο μετά την απονομή του μεταλλίου.

Θα μπορούσα να έχω κάνει πανελλήνιο ρεκόρ

«Ήξερα ότι είμαι πάρα πολύ καλά. Ζήτησα από τον προπονητή μου να μπω στα 20 χλμ. βάδην γιατί πίστευα σε μια γρήγορη κούρσα. Είναι ατομικό μου ρεκόρ. Θα μπορούσα να έχω κάνει και πανελλήνιο ρεκόρ αν είχα καταλάβει πόσο κοντά ήμουν, απείχα μόνο 5 δευτερόλεπτα» δήλωσε η αθλήτρια από την Καρδίτσα που κατέπληξε με τις εμφανίσεις της στα 20 χλμ. και στα 35 χλμ. βάδην τον κόσμο.



Mιλώντας για την συγκλονιστική κούρσα που την οδήγησε στο δεύτερο μετάλλιο στο Μόναχο η κορυφαία Ελληνίδα βαδίστρια δήλωσε ότι είχε τακτική: «Κράτησα σταθερό ρυθμό και τις περίμενα. Είχα την υπομονή. Δεν βιάστηκα. Έκανα στα τελευταία έξι χιλιόμετρα την επίθεσή μου. Ήμουν ξεκούραστη».

Όπως είπε η επιτυχία αυτή ξεπέρασε τους στόχους της για το συγκεκριμένο αγώνισμα λέγοντας ότι ανέμενε να είναι στη δεκάδα: «Το να είμαι στη δεκάδα, σε δεύτερο αγώνισμα, σε τέσσερις ημέρες, ήταν ότι είχα ονειρευτεί. Όταν είδα ότι ήμουν στις επτά και μπορούσα να ακολουθήσω το γκρουπ ένιωθα ακόμα πιο ξεκούραστη».

Και όπως εξήγησε παρακολουθούσε συνεχώς τις συναθλήτριες της όσο ετοιμαζόταν για την αντεπίθεση στα τελευταία χιλιόμετρο, έχοντας στη διαδρομή την υποστήριξη πολλών ομογενών που επιφημούσαν τις Ελληνίδες αθλήτριες.

Ο Ναπολέων Κεφαλόπουλος, ο προπονητής της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη που έκανε περήφανη την χώρα μας κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 20 και στα 35χλμ βάδην στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μόναχο.

«Μετά από τον πρώτο αγώνα (των 35χλμ. βάδην) φάνηκε ότι δεν τα είχε δώσει όλα» είπε ο προπονητής της που την οδήγησε στη σπουδαία αυτή επιτυχία γράφοντας με χρυσά γράμματα το όνομά της στο παλμαρέ του ελληνικού αθλητισμού. Και όπως πρόσθεσε «κυρίως κέρδισε η ψυχή της και όχι το κορμί της».

Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς θα διαχειριστεί τη μεγάλη επιτυχία η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη δήλωσε ψύχραιμα και δίχως να κρύβει τη χαρά της: «Πρώτα θα κοιτάξω να διαχειριστώ τα δικά μου συναισθήματα και της οικογένειάς μου και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ο κόσμος με έχει βάλει στην καρδιά του

Και για όλους όσοι την αμφισβήτησαν λόγω της ηλικίας θέλησε να περάσει ένα μήνυμα λέγοντας ότι «έτρεξα για όλους αυτούς που πίστεψαν σε μένα. Ίσως σήμερα πήραν ένα ακόμη κίνητρο παραπάνω για να μη το βάζουν ποτέ κάτω».

