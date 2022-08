Πολιτική

Τα συγχαρητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω ανάρτησής του έστειλε τα συγχαρητήριά του στην Ελληνίδα αθλήτρια που έκανε περήφανη ολόκληρη τη χώρα.

Σε πρόσωπο των αγώνων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου ανακηρύχθηκε αγωνιστικά η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Η 38χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια του βάδην, μετά τη σημερινή κατάκτηση – με ατομικό ρεκόρ- του χρυσού μεταλλίου στα 20 χλμ. βάδην έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κάνει ποτέ νταμπλ σε αντίστοιχη διοργάνωση και η μεγαλύτερη σε ηλικία αθλήτρια που το καταφέρνει.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω ανάρτησής του στο twitter έστειλε τα συγχαρητήριά του στην Ελληνίδα αθλήτρια που έκανε περήφανη ολόκληρη τη χώρα.

"Στο ψηλότερο σκαλί του ευρωπαϊκού αθλητισμού και πάλι η Ελλάδα με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Δεύτερο χρυσό μετάλλιο μέσα σε λίγες ημέρες, παντοτινά χρυσή στις καρδιές μας."

Στο ψηλότερο σκαλί του ευρωπαϊκού αθλητισμού και πάλι η Ελλάδα με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Δεύτερο χρυσό μετάλλιο μέσα σε λίγες ημέρες, παντοτινά χρυσή στις καρδιές μας. pic.twitter.com/uzgop2LSaT — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 20, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Φινλανδία: Η Πρωθυπουργός έκανε τεστ για χρήση ναρκωτικών (βίντεο)

Ηράκλειο: Η στιγμή της πτώσης του δέντρου που σκότωσε τον 51χρονο (βίντεο)

Γαλαξίδι: Θρήνος για νέο ζευγάρι - Σκοτώθηκε δίπλα από το σπίτι του οδηγού (εικόνες)