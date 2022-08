Αθλητικά

Τένις: Η Γραμματικοπούλου στον τελικό του Βανκούβερ

Στον πρώτο τελικό WTA 125 στην καριέρα της θα αγωνιστεί η τενίστρια μας, μετά από μια σειρά πολύ καλών εμφανίσεων.

Συνεχίζονται οι καλές εμφανίσεις για τους Έλληνες τενίστες. Μετά την νίκη επί του Μεντβέντεβ και την πρόκριση του Στέφανου Τσιτσιπά στον τελικό του Σινσινάτι, την πρόκριση της, στον τελικό του ΟΠΕΝ του Βανκούβερ, εξασφάλισε η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου.

Η 25χρονη τενίστρια επικράτησε της Έμα Ναβάρο με 6-4, 3-6, 6-1, στα ημιτελικά του Odlum Brown Vancouver Open και μετρά αντίστροφα για τον πρώτο τελικό WTA 125 στην καριέρα της.

Αυτή ήταν η έκτη διαδοχική νίκη της στον Καναδά, αφού ξεκίνησε την προσπάθειά της από το ταμπλό των προκριματικών.

Αντίπαλός της Βαλεβντίνης Γραμματικόπουλου στον τελικό θα είναι η Ιταλίδα Λουτσία Μπροντζέτι (Νο.66), η οποία νίκησε τη Ρεμπέκα Πέτερσον από τη Σουηδία, Νο.87 στον κόσμο, με 6-2, 6-2.

Μπροστά στον... μεγαλύτερο τίτλο της καριέρας της, λοιπόν, η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου (Νο 239) αν τον κατακτήσει θα μπει στο Top 150 της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά.

