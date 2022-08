Οικονομία

Κυβέρνηση - ΔΕΘ: Δύο πακέτα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ποια είναι τα επόμενα βήματα για αύξηση συντάξεων, αύξηση κατώτατου μισθού και κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Σε συσκέψεις του πρωθυπουργού με το οικονομικό επιτελείο, θα δοθούν οι προτεραιότητες για τα μέτρα που θα ληφθούν το προσεχές διάστημα και αναμένεται να εξαγγελθούν από το βήμα της ΔΕΘ. Το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη έτοιμο τον κατάλογο με συγκεκριμένα και κοστολογημένα μέτρα, τα οποία θα καλύψουν δύο περιόδους.

Αφενός θα αφορούν στο τελευταίο τρίμηνο του έτους και θα πρόκειται κυρίως για μέτρα στήριξης των εισοδημάτων από την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια γενικότερα. Και αφετέρου στο 2023, όπου θα έχουν περισσότερο μόνιμα χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στο υπουργείο Οικονομικών παρακολουθούν σε καθημερινή βάση και τη διακύμανση των τιμών σε φυσικό αέριο και ηλεκτρισμό, προκειμένου να διαπιστώσουν το ακριβές ύψος του δημοσιονομικού χώρου που δημιουργείται. Μπορεί ο "κουμπαράς" να "αβγατίζει" από τα υπερέσοδα στον προϋπολογισμό τον Ιούλιο και τις τουριστικές εισπράξεις, ωστόσο οι συνεχείς ανατιμήσεις στην ενέργεια αφαιρούν σημαντικό τμήμα του.

Οι υπολογισμοί για στήριξη των τιμολογίων έχουν γίνει με τιμή περίπου 100 ευρώ/ Mwh. Εάν συνεχιστούν οι υψηλές τιμές σε ρεύμα και φυσικό αέριο, το κόστος της επιδότησης έως το τέλος του έτους, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο, θα κινηθεί άνω του 1 δισ. ευρώ που διατίθεται. Ήτοι, ο προϋπολογισμός θα πρέπει να καλύπτει έως και 400 εκατ. ευρώ μηνιαίως. Κατά συνέπεια, ένα σημαντικό μέρος από τον δημοσιονομικό χώρο θα οδεύσει για τη συνέχιση της επιδότησης των τιμολογίων ρεύματος, αφαιρώντας ποσά από άλλες παρεμβάσεις. Με δεδομένο εξάλλου, ότι τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν επ' ουδενί πρέπει να πλήξουν τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα.

Τόσο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, όσο και ο αναπληρωτής Θόδωρος Σκυλακάκης, δεν παύουν να διαμηνύουν ότι όσο υψηλότερα κινείται η τιμή του φυσικού αερίου (είναι ήδη δεκαπλάσια σε σχέση με πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία), τόσο μεγαλύτερη θα καθίσταται η ανάγκη στήριξης των πολιτών. Πόσω μάλλον που οι προβλέψεις της Ρωσίας κάνουν λόγο για υπερδιπλασιασμό της μέσης τιμής του φυσικού αερίου που εξάγει (στα 730 δολάρια/ 1.000 κ.μ.), πριν αυτή αρχίσει να μειώνεται σταδιακά έως το τέλος του 2025. Κάτι που κοστίζει ήδη ακριβά στο ισοζύγιο της χώρας μας. Τον Ιούνιο εφέτος, η αξία των εισαγωγών από τη Ρωσία ανήλθε σε 625,3 εκατ. ευρώ (+86,3% σε σχέση με τον Ιούνιο 2021). Στον αντίποδα, η αξία των εξαγωγών προς τη Ρωσία διαμορφώθηκε σε 12,7 εκατ. ευρώ (-26,9%). Και όπως έχει δηλώσει ο κ. Σταϊκούρας, "κάθε πρωί κοιτάμε πώς εξελίσσεται η τιμή του φυσικού αερίου, του πετρελαίου και άλλων συστατικών, για να δούμε πού πηγαίνουμε και πού πρέπει να είναι η στήριξη των πολιτών".

Εν κατακλείδι και υπό αυτά τα δεδομένα, το διάστημα κοντά στη ΔΕΘ αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή ο νέος συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ, με κύρια πηγή τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται. Από αυτόν θα αντληθούν και οι χρηματοδοτήσεις κυρίως για τα πρόσθετα μέτρα.

Όπως συζητείται στο οικονομικό επιτελείο, στο πρώτο πακέτο μπορεί να περιληφθούν: Μια νέα επιταγή ακρίβειας προς τα ασθενέστερα οικονομικά νοικοκυριά, το Fuel Pass-3 για τους μήνες Οκτώβριο- Δεκέμβριο (ανάλογα και με το πώς θα κινηθούν οι τιμές της βενζίνης), τα αναδρομικά στους συνταξιούχους που δικαιώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας και η κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των επιβαρύνσεων στους λογαριασμούς της ενέργειας.

Ενώ, για το επόμενο έτος επιδιώκεται να γίνουν: Η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλους (συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων) που αποτελεί κυβερνητική δέσμευση και κοστίζει περίπου 470 εκατ. ευρώ, η αύξηση των συντάξεων για εκείνους που δεν έχουν προσωπική διαφορά κατά τουλάχιστον 6%, η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού σε τουλάχιστον 751 ευρώ και κάποιες αλλαγές στο τέλος επιτηδεύματος.

Φυσικά, όλα, όπως προαναφέρθηκε, τελούν υπό την αίρεση των τιμών σε φυσικό αέριο και ηλεκτρισμό...

