Κοινωνία

Κάλαμος: θρίλερ με σορό που εντοπίστηκε στη θάλασσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σορός ανήκει σε άνδρα και έφερε ενδυμασία κολύμβησης.

Σορός άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή ''Αγίων Αποστόλων'' στον Κάλαμο Αττικής.

Η σορός έφερε ενδυμασία κολύμβησης, ενώ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου.

Προανάκριση διενεργείται από το Α' Λιμενικό Τμήμα Ωρωπού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρεύμα - Τιμές: “Πήραν φωτιά” οι χρεώσεις για τον Σεπτέμβριο

Δράμα - Φαλακρό: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από κεραυνό

Τουρκία - Φονικό τροχαίο: Φορτηγό χωρίς φρένα έπεσε σε πλήθος (βίντεο)