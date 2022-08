Κοινωνία

Φαλακρό: Σε σοβαρή κατάσταση ο εγκαυματίας

Aναπάντητο παραμένει και το ερώτημα, γιατί αγνοήθηκαν τα έκτακτα δελτία καιρού, που έκαναν λόγο για έντονες καταιγίδες, στην ευρύτερη περιοχή.

οι κάτοικοι των Πύργων Δράμας μετα τον τραγικό θάνατο ενός δρομέα στο όρος Φαλακρό. Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια του δυστυχήματος και θα κληθούν για καταθέσεις όλοι οι εμπλεκόμενοι.... Σοκαρισμένοι παραμένουν





Ενα μεγάλο γιατί πλανάται εδώ στους Πύργους και αυτό διότι είχαν προειδοποιησει τους πάντες ότι είναι επικίνδυνο με αυτές τις καιρικές συνθήκες να πραγματοποιηθεί ο αγώνας.





Στο αστυνομικό τμήμα της Προσοτσάνης, κατέθεσε χθες ο νομικός σύμβουλος του ορειβατικού συλλόγου που διοργάνωσε τους αγώνες.





Ο σύλλογος, είχε πάρει για τον συγκεκριμένο αγώνα, όλες τις απαραίτητες άδειες, όπως είπε ο νομικός εκπρόσωπος.





Άξιο απορίας είναι όμως, πως δόθηκε η άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες, από τη στιγμή που βρισκόταν σε ισχύ δελτίο επικίνδυνων φαινομένων.





Ενώ αναπάντητο παραμένει και το ερώτημα, γιατί αγνοήθηκαν τα έκτακτα δελτία καιρού, που έκαναν λόγο για έντονες καταιγίδες, στην ευρύτερη περιοχή και γιατί αψήφισαν τις προτροπές των κατοίκων του οικισμού, που τους προειδοποίησαν, λίγο πριν ξεκινήσουν, πως στο όρος Φαλακρό, οι καταιγίδες που ξεσπούν, συνοδεύονται συνήθως και από εκατοντάδες κεραυνούς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κατάσταση της υγείας του τραυματία χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καβάλας. Σήμερα, Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022 στις 17:00 συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον άτυχο 55χρονο ορειβάτη. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στα Δημοτικά Κοιμητήρια της Καβάλας.

