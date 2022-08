Οικονομία

Ηλεκτρικό ρεύμα – Σταϊκούρας: Στα 2 δις η κρατική ενίσχυση τον Σεπτέμβριο

Τι είπε για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο.

Στα 2 δισ. θα ανέλθει η κρατική ενίσχυση για τον Σεπτέμβριο, ώστε να ενισχυθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως δήλωσε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Real FM 97.7, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφερόμενος στο πακέτο ΔΕΘ τόνισε ότι υπάρχουν δεκάδες μέτρα στο τραπέζι, αλλά τι θα υλοποιηθεί θα εξαρτηθεί από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, αλλά και τις προτεραιότητες που θα θέσει ο πρωθυπουργός σε συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι στα ελληνικά νοικοκυριά μπαίνει έξτρα εισόδημα λόγω της μείωσης της ανεργίας, της αύξησης των εισπράξεων από τον τουρισμό, τις συνεχιζόμενες επενδύσεις και την αύξηση κατώτατου μισθού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα της πληρωμής των φόρων από τους Έλληνες πολίτες σημειώνοντας ότι προχωρούν στην κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων χωρίς να σημειώνεται συρρίκνωση των καταθέσεων.

Αυτή την καλή εικόνα, πρόσθεσε, θολώνει ο πληθωρισμός και τα προβλήματα στον τομέα της ενέργειας, υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι η Πολιτεία έχει χτίσει γραμμές άμυνας για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Τέλος σημείωσε ότι πολλά θα κριθούν για το ύψος των παρεμβάσεων από τρία βασικά οικονομικά μεγέθη που θα δημοσιοποιηθούν στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Το ύψος της ανάπτυξης για το δεύτερο 3μηνο του 2022, την πορεία των φορολογικών εσόδων για τον Αύγουστο, όπως επίσης και τις εισπράξεις από τον τουρισμό το καθοριστικό 2μηνο Ιουλίου - Αυγούστου.

