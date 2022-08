Οικονομία

Ηλεκτρικό ρεύμα - επιδοτήσεις: αύριο η ανακοίνωση για τον Σεπτέμβριο

Την ανακοίνωση θα κάνει το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας..

Το ύψος των επιδοτήσεων στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τον επόμενο μήνα (Σεπτέμβριο) πρόκειται να ανακοινώσει αύριο στις 9.30 το πρωί, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Η επιδότηση ανά μεγαβατώρα (όπως και το συνολικό ύψος της ενίσχυσης) αναμένεται να είναι σημαντικά αυξημένη σε σχέση με τον Αύγουστο, προκειμένου να αντισταθμιστεί ως ένα βαθμό η αύξηση των τιμολογίων του ρεύματος που ανακοίνωσαν το Σαββατοκύριακο οι προμηθευτές.

Εν τω μεταξύ όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στο ραδιόφωνο του Real FM 97.7 η κρατική ενίσχυση για τον Σεπτέμβριο, ώστε να ενισχυθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, θα ανέλθει στα 2 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι νέο υψηλό ρεκόρ για την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σημειώθηκε στην προημερήσια αγορά του Χρηματιστηρίου, ενώ αντίστοιχες είναι οι τιμές που διαμορφώνονται στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές.

Συγκεκριμένα, η χρηματιστηριακή τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα διαμορφώνεται για την αυριανή ημέρα στα 616,38 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ η μέγιστη είναι 794,95 ευρώ. Η ζήτηση καλύπτεται κατά κύριο λόγο (46,2%) από τις μονάδες φυσικού αερίου και ακολουθούν λιγνίτες (22,7%), ανανεώσιμες πηγές (15,4%), υδροηλεκτρικά (5,6%) και εισαγωγές (3,9%). Το φορτίο λόγω χαμηλών θερμοκρασιών αναμένεται μειωμένο (323 γιγαβατώρες έναντι 351 σήμερα).

Πάνω από 600 ευρώ ανά μεγαβατώρα διαμορφώνεται αύριο η τιμή σε Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Μ. Βρετανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ελβετία όπου καταγράφεται η μέγιστη τιμή (624 ευρώ ανά μεγαβατώρα). Η τιμή του φυσικού αερίου σήμερα στο Χρηματιστήριο της Ολλανδίας έκανε άλμα 18% σε σχέση με χθες και διαμορφώνεται πάνω από τα 290 ευρώ η μεγαβατώρα.

