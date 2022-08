Τοπικά Νέα

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την πολυκατοικία, απεγκλωβίστηκαν έξι άτομα, ενώ τα δύο σκυλάκια που βρίσκονταν στο διαμέρισμα που φλεγόταν, κάηκαν ζωντανα.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκεςσε διαμέρισμα τρίτου ορόφου, επί της Μπότσαρη με Βασιλίσσης Όλγας.

Όπως είπε η πυροσβεστική απεγκλώβισε συνολικά έξι άτομα, την ηλικιωμένη ένοικο του διαμερίσματος όπου ξέσπασε η φωτιά, δύο άτομα από τον 5ο όροφο με τη χρήση του κλιμακοφόρου οχήματος, και τρία άτομα από το κλιμακοστάσιο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων δυστυχώς στα δύο σκυλάκια που ζούσαν στο διαμέρισμα με την ηλικιωμένη, βρέθηκαν νεκρά, ενώ η ίδια ηλικιωμένη ευτυχώς υπέστη μερικά μόνο ελαφρά εγκαύματα στα χέρια.

Στο σημείο έσπευσαν για την επιχείρηση κατάσβεσης οκτώ πυροσβέστες με τρία υδροφόρα οχήματα, μεταξύ των οποίων και κλιμακοφόρο, ενώ έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μπότσαρη.

Πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: κλείδωσε την ηλικιωμένη μητέρα της στο μπαλκόνι κι έφυγε

Ελαφονήσι: Μετά τις ξαπλώστρες… και τζιπ με τρέιλερ στην προστατευόμενη παραλία (βίντεο)

Κορινθία: 6χρονη πνίγηκε μπροστά στα μάτια του πατέρα της