Θεσσαλονίκη: Σύλληψη άντρα για σεξουαλική παρενόχληση μέσα σε πολυκατάστημα (εικόνες)

Την καταγγελία έκαναν δυο νεαρές κοπέλες. Όλοι μαζί οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου για τα περαιτέρω.

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Δευτέρας σε κεντρικό πολυκατάστημα, στην οδό Τσιμισκή, στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης, μετά από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση, σε βάρος δύο νεαρών κοριτσιών από μεσήλικα άνδρα.

Αμέσως κλήθηκε η ασφάλεια του καταστήματος και στην συνέχεια και η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας στο GRTimes, «ακούσαμε τις κοπέλες να φωνάζουν, λέγοντας πως ο συγκεκριμένος άνδρας της παρενοχλεί σεξουαλικά και στη συνέχεια είδαμε να χειροδικούν μεταξύ τους».

Ο άνδρας συνελήφθη μετά από την καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και μαζί με τις δυο νεαρές κοπέλες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου για τα περαιτέρω.

Άγνωστο παραμένει μέχρι αυτή την ώρα αν οι δύο νεαρές έχουν καταθέσει μήνυση σε βάρος του.

