Μακελειό στην Ατλάντα: σύλληψη γυναίκας για τους πυροβολισμούς (εικόνες)

Απέδωσε η πολύωρη έρευνα των αστυνομικών, μετά από την απανωτές επιθέσεις με πυροβολισμούς σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Αστυνομικοί συνέλαβαν μια ύποπτη στο διεθνές αεροδρόμιο της Ατλάντα, ύστερα από πολύωρη έρευνα για τους πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης που προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό ενός τρίτου. Η αστυνομία της Ατλάντα εκτιμά ότι η επίθεση ήταν στοχευμένη κατά συγκεκριμένων προσώπων.

Ανταποκρινόμενοι σε κλήση για επεισόδιο με πυροβολισμούς, γύρω στις 13:45 (τοπική ώρα), αστυνομικοί εντόπισαν δύο ανθρώπους που είχαν δεχθεί πυρά σε ένα κτιριακό συγκρότημα κοντά στην πλατεία Κόλονι. Ο ένας πέθανε και ο δεύτερος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ανακοίνωσαν οι αρχές.

