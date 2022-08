Κοινωνία

Ελένη Τοπαλούδη - ομαδικός βιασμός: Στο αρχείο η δεύτερη δικογραφία

Η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη, κατάγγειλε μεταξύ άλλων ότι φίλες της Ελένης, που της είχαν τηλεφωνήσει για να την συλλυπηθούν, την ενημέρωσαν για τον βιασμό και την παράνομη μαγνητοσκόπησή της από τρεις άνδρες.

Στο αρχείο τέθηκε η δικογραφία που εκκρεμούσε από το 2019 με ελεγχόμενους τρεις Ροδίτες για τα αδικήματα του βιασμού, της αθέμιτης αποτύπωσης σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης και της παράνομης βίας με φερόμενη ως θύμα την Ελένη Τοπαλούδη, που δολοφονήθηκε στη Ρόδο.

Η δικογραφία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εμπλουτίστηκε και με έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών μετά τον έλεγχο πέντε κινητών τηλεφώνων εκ των οποίων τα 3 ήταν εκτός λειτουργίας, που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από αστυνομικούς, που διενήργησαν παρουσία πταισματοδίκη, στο σπίτι ενός 19χρονου στα Μάσαρη, υπόπτου με δύο φίλους του και συγκεκριμένα έναν 22χρονο και έναν 23χρονο. Από τον έλεγχο δεν φέρεται να προέκυψε τίποτε το μεμπτό.

Η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη, κατάγγειλε μεταξύ άλλων ότι φίλες της Ελένης, που της είχαν τηλεφωνήσει για να την συλλυπηθούν, την ενημέρωσαν για τον βιασμό και την παράνομη μαγνητοσκόπησή της από τρεις άνδρες τον Νοέμβριο του 2017.

Εξειδίκευσε στην πορεία ότι η 24χρονη φίλη της ήταν εκείνη που την ενημέρωσε πρώτη ότι η Ελένη είχε πέσει θύμα βιασμού τον Νοέμβριο του 2017 και της έδωσε τα ονόματα των δύο. Την είχε ενημερώσει επίσης ότι η Ελένη Τοπαλούδη είχε μιλήσει με την μητέρα ενός εκ των τριών και ότι την εκβίαζαν με ροζ βίντεο.

Η 24χρονη ως μάρτυρας είχε αναφερθεί στο περιστατικό και είχε επισημάνει ότι η δολοφονηθείσα φοβόταν τρία άτομα που εμπλέκονταν σε μια υπόθεση βιασμού εις βάρος της. Είχε τονίσει μάλιστα ότι δεν είχε κάνει μήνυση διότι, όπως της έλεγε, φοβόταν ότι θα της κάνουν κακό. Σε άλλο στάδιο της έρευνας φέρεται να κατέθεσε ότι μία φορά η Ελένη Τοπαλούδη της είχε αναφέρει, ότι κάποια στιγμή, ενώ διασκέδαζε στη Μεσαιωνική Πόλη, είχε γνωρίσει κάποια άτομα που την μετέφεραν στο σπίτι της, είχαν καταναλώσει αλκοόλ και πίστευε ότι την είχαν βιντεοσκοπήσει, ενώ είχαν συνευρεθεί ερωτικά χωρίς να μιλήσει για βιασμό. Ανάλογες είναι και οι καταθέσεις ακόμη δύο φίλων της.

Oι καταγγελλόμενοι, συνοδευόμενοι από τον συνήγορό τους αρνήθηκαν κατηγορηματικά τα όσα τους αποδίδονταν, με την υπόθεση να μπαίνει τελικά στο αρχείο.

πηγή: εφημερίδα «Δημοκρατική»

