Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: Ο “Κένταυρος” ίσως φέρει νέο κύμα πανδημίας το φθινόπωρο

Οι εκτιμήσεις των ειδικών για την πιθανότητα νέας έξαρσης τις προσεχείς εβδομάδες. Οι αναφορές για την ήπια νόσηση και για το εμβόλιο.

Ανακοίνωση για την πιθανή πορεία της πανδημίας κατά την περίοδο του επερχόμενου φθινοπώρου και τη συνεισφορά της παραλλαγής "Κένταυρος" εξέδωσε ο ΕΟΔΥ.

Ένα επερχόμενο κύμα κορονοϊού είναι πολύ πιθανό να συμβεί κατά τη φθινοπωρινή-χειμερινή περίοδο στην Ελλάδα, αλλά τα έως σήμερα διαθέσιμα στοιχεία δεν παρέχουν τεκμηρίωση ότι αυτό θα συμβεί μετά βεβαιότητας, σημειώνει ο Οργανισμός.

Ακόμη, αναφέρεται ότι τα μεγάλα ποσοστά υβριδικής ανοσίας στον πληθυσμό και η μεγάλη ένταση του πρόσφατου κύματος με την υποπαραλλαγή Όμικρον5 καθιστά μη απόλυτα προβλέψιμη την πορεία του κορονοϊού στο άμεσο μέλλον.

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η προστασία που μας παρέχει το εμβόλιο έναντι σοβαρής νόσου είναι σημαντική και ότι ο κορονοϊός παρότι συνεχίζει να κυκλοφορεί ανάμεσα μας, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά αναφορικά με τις ιδιότητες του ιού, προκαλεί σε μικρότερα ποσοστά σοβαρή νόσο σε σχέση με το παρελθόν.

«Η τήρηση των μέτρων προστασίας, ο εμβολιασμός, η έγκαιρη διάγνωση και σε κάθε περίπτωση όχι η καλλιέργεια πανικού αποτελούν τα όπλα μας για την αντιμετώπισή του», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

«Καταρχάς, η εξέλιξη της πορείας του κορωνοϊού εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ της μολυσματικότητας του ιού και της ανοσίας στην κοινότητα. Οι παράμετροι που αυξάνουν τη μολυσματικότητα του ιού είναι i) κλιματολογικοί παράμετροι (π.χ. κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα η μολυσματικότητα του κορωνοϊού αυξάνεται σημαντικά λόγω του ότι περνάμε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε εσωτερικούς χώρους), ii) από την ανάδυση νέων μεταλλαγμένων στελεχών του ιού που μπορεί να αυξάνουν τη μολυσματικότητά του ή τη δυνατότητα ανοσιακής διαφυγής, τη δυνατότητα του ιού, δηλαδή, να μολύνει άτομα με ανοσία, iii) άλλες ιδιότητες όπως, για παράδειγμα, το αν ο ιός προσβάλλει το ανώτερο αναπνευστικό, και συνεπώς μεταδίδεται πιο εύκολα, κ.λ.π. Παράλληλα, η ανοσία στον πληθυσμό εξαρτάται από το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης, τη χρονική διάρκεια που έχει μεσολαβήσει από τον εμβολιασμό, το είδος του εμβολίου και τα στελέχη που περιλαμβάνει, καθώς και το αν έχουμε μολυνθεί με τον ιό, το είδος (παραλλαγή, υποπαραλλαγή) του ιού που μας έχει μολύνει και η χρονική διάρκεια που έχει παρέλθει από τη μόλυνση.

Ο κορωνοϊός προκαλεί νέα κύματα όταν η ικανότητά του να προσβάλει τον πληθυσμό (μολυσματικότητα) είναι αυξημένη σε σχέση με την ανοσία στον πληθυσμό. Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν αυτό συμβαίνει κατά τους φθινοπωρινούς/χειμερινούς μήνες και όταν η ανοσία έναντι της μόλυνσης εξασθενεί είτε λόγω ανάδυσης μιας νέας παραλλαγής/υποπαραλλαγής ή και σε συνδυασμό με την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από τον εμβολιασμό ή την έκθεση μας στον ιό.

Βάση της εφιστάμενης εμπειρίας μας, η δυνατότητα κυριαρχίας μιας νέας υποπαραλλαγής, ή η πρόκληση ενός νέου κύματος λόγω μιας νέας υποπαραλλαγής εξαρτάται από το αν η νέα υποπαραλλαγή έχει σχετικό πλεονέκτημα σε σχέση με την υποπαραλλαγή που κυκλοφορεί στον πληθυσμό. Παρότι η υποπαραλλαγή «κένταυρος» ΒΑ.2.75 έχει αναδυθεί εδώ και μερικούς μήνες, προς το παρόν παρουσιάζει αυξητική τάση μόνο στην Ινδία και σε καμία άλλη περιοχή χωρίς, συνεπώς, να υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να κυριαρχήσει έναντι της ΒΑ.5. Αυτό μεταφράζεται στο ότι η δυνατότητα κυριαρχίας σε περιοχές, όπως στη χώρα μας, που υπάρχει σε μεγάλα ποσοστά η ΒΑ.5, δεν είναι δεδομένη.

Συμπερασματικά, ένα επερχόμενο κύμα είναι πολύ πιθανό να συμβεί κατά τη φθινοπωρινή-χειμερινή περίοδο στη χώρα μας για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, αλλά τα έως σήμερα διαθέσιμα στοιχεία δεν παρέχουν τεκμηρίωση ότι αυτό θα συμβεί μετά βεβαιότητας, λόγω της πιθανής κυριαρχίας της υποπαραλλαγής ΒΑ.2.75. Επίσης, τα μεγάλα ποσοστά υβριδικής ανοσίας στον πληθυσμό και η μεγάλη ένταση του πρόσφατου κύματος με την υποπαραλλαγή ΒΑ.5 καθιστά όχι απόλυτα προβλέψιμη την πορεία του κορωνοϊού στο άμεσο μέλλον. Από την άλλη σκοπιά αυτό που είναι σχεδόν βέβαιο, είναι ότι η προστασία που μας παρέχει το εμβόλιο έναντι σοβαρής νόσου είναι σημαντική και ότι ο κορωνοϊός παρότι συνεχίζει να κυκλοφορεί ανάμεσα μας, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά αναφορικά με τις ιδιότητες του ιού, προκαλεί σε μικρότερα ποσοστά σοβαρή νόσο σε σχέση με το παρελθόν. Η τήρηση των μέτρων προστασίας, ο εμβολιασμός, η έγκαιρη διάγνωση και σε κάθε περίπτωση όχι η καλλιέργεια πανικού αποτελούν τα όπλα μας για την αντιμετώπισή του».

