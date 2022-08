Πολιτική

Οικονόμου κατά ΣΥΡΙΖΑ για τον Έβρο και τα σύνορα

Τι είπε ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος για την οικονομία, την επιδότηση για το ρεύμα και την ανεργία. Ποιο μήνυμα έστειλε στην Τουρκία για τον Έβρο.

Μέσα σ' ένα διεθνές περιβάλλον με τεράστια ανοιχτά ζητήματα «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης της διεθνούς θέσης της Ελλάδος», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αναφέρθηκε στην πρώτη επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Κατάρ «γεγονός που υποδηλώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των δύο πλευρών για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων ιδιαίτερα στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία περιφερειακής αστάθειας και ενεργειακής κρίσης».

Συνέχισε λέγοντας πως πιστοποιήθηκε η κοινή βούληση για εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα καθώς και στους τομείς του Τουρισμού, των υποδομών, της γεωργίας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και των επιστημών. Επεσήμανε, ότι έμφαση δόθηκε στον τομέα της ενέργειας και στη συστηματοποίηση και ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών, δεδομένης της ηγετικής θέσης του Κατάρ στην παραγωγή φυσικού αερίου και της στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Επανέλαβε όσα είπε ο πρωθυπουργός για το ότι η χώρα μας μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα του Κατάρ με την Ευρώπη και πύλη εισόδου ενέργειας για την ευρωπαϊκή αγορά τόσο μέσω του σταθμού της Ρεβυθούσας όσο και μέσω της Αλεξανδρούπολης. Τόνισε επίσης, ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος αλλά και ένας πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Στη συνέχεια, ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στην έκρηξη των τιμών του φυσικού αερίου και τη δύσκολη περίοδο που ξεκινά. «Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας αλλά και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ήταν εμφανές ότι θα υπήρχαν σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην εφοδιαστική αλυσίδα όσο και στην αγορά ενέργειας», εξήγησε. Επεσήμανε ακόμη, ότι όσο τα δύο αυτά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά τα προβλήματα μεγεθύνονται περίπου με τη μορφή χιονοστιβάδας όπως παρακολουθούμε στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες συνολικά και φυσικά και οι Έλληνες θα δοκιμαστούμε στο επόμενο διάστημα και ότι ακόμη και το θετικότερο σενάριο απαιτεί χρόνο που μετριέται σε μήνες και όχι σε εβδομάδες.

Ολόκληρη η Ευρώπη μπαίνει σε μια περίοδο δοκιμασίας υπογράμμισε και επανέλαβε πως ο πρωθυπουργός επιμένει στην ανάγκη ευρωπαϊκών λύσεων ενώ ταυτόχρονα έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα άρτιο σχέδιο για την ανακούφιση της κοινωνίας ιδίως των πιο αδύναμων και της μεσαίας τάξης το οποίο έχει ήδη αποδώσει καρπούς συγκρατώντας τις τιμές της ενέργειας σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Αναφέρθηκε στη διάθεση 1,9 δισεκ. ευρώ τον Σεπτέμβριο για την επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Εξήγησε ότι η οριζόντια παροχή σε όλα τα νοικοκυριά αφορά περίπου 6 εκατ. παροχές και φθάνει τα 639 ευρώ η MWh και καλύπτει το 94% των αυξήσεων για τα νοικοκυριά ενώ είναι μεγαλύτερη για το κοινωνικό τιμολόγιο καλύπτει το 100% της αύξησης. Ανέλυσε επίσης την εφαρμογή του μέτρου για επιχειρήσεις και αγροτικά τιμολόγια.

Η στήριξη προκύπτει από το συνολικό αποτέλεσμα που δημιουργεί η πολιτική της κυβέρνησης, είπε ακόμη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και αναφέρθηκε στην έξοδο της χώρας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, την εκπληκτική άνοδο του Τουρισμού, και την υπέρβαση των δημοσίων εσόδων σε σχέση με αυτά που είχαν προϋπολογιστεί.

Υπογράμμισε ότι μείζονος σημασίας είναι ότι η κυβέρνηση κατάφερε να κρατήσει όρθια την κοινωνία αλλά και να ενισχύσει σημαντικά την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. «Η αστάθεια, η ανωμαλία, η εσωτερική αναταραχή, οι ασύνετες πολιτικά ενέργειες δεν υπηρετούν το κοινό αγαθό της πατρίδας και των πολιτών, δεν υπηρετούν το συμφέρον της κοινωνίας», τόνισε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μείωση της ανεργίας που υποχώρησε τον Ιούνιο στο 12,1 από το 12,5 τον Μάιο και 15% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2021.

Μηνύματα προς την Τουρκία

Ακολούθως ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στη νέα απόπειρα εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από τις τουρκικές αρχές αλλά και τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Το τελευταίο διάστημα εξελίχθηκε μια νέα φάση κρίσης του μεταναστευτικού ως υβριδικού χαρακτήρα επίθεσης προς τη χώρα μας», είπε και τόνισε ότι μέσα σε μία μόνο μέρα, την περασμένη Πέμπτη, αποπειράθηκαν να εισέλθουν από τον Έβρο πάνω από 1.500 μετανάστες. «Και είναι εξόχως αποκαλυπτικό το γεγονός ότι οι 38 μετανάστες που διασώθηκαν από τις ελληνικές αρχές αφού πρώτα πέρασαν σε νησίδα του Έβρου καταγγέλλουν ότι μεταφέρθηκαν εκεί βίαια από τις τουρκικές αρχές. Όπως γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες έχουν συλληφθεί 60 λαθροδιακινητές κι έχουν οδηγηθεί στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Ελλάδα κατά πάγια τακτική της χειρίζεται το ζήτημα με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις διεθνείς συμβάσεις και την προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Η Ελλάδα σέβεται τον άνθρωπο αλλά δεν είναι και πολιτικά αφελής», επεσήμανε ο κ. Οικονόμου.

Κατηγόρησε επίσης τον ΣΥΡΙΖΑ ότι παίρνει δημόσια θέσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και προκαλούν ζημιά στην Ελλάδα.

