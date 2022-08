Κόσμος

Ρωσία - Ντάρια Ντούγκινα: πλήθος κόσμου στην κηδεία της (εικόνες)

Τραγική φιγούρα, ο πατέρας της, Αλεξάντρ Ντούκιν, γνωστός και ως το "μυαλό" του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στη Μόσχα για την κηδεία της Ντάρια Ντούγκινα, κόρης του υπερθνικιστή ιδεολόγου Αλεξάντρ Ντούγκιν, η οποία υποστήριζε την επίθεση στην Ουκρανία και σκοτώθηκε από έκρηξη στο αυτοκίνητό της, μια επίθεση την οποία η Μόσχα αποδίδει στο Κίεβο.

Η Ντάρια Ντούγκινα σκοτώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν εξερράγη το όχημά της, το οποίο οδηγούσε σε δρόμο κοντά στη Μόσχα. Ήταν 29 ετών.

Δημοσιογράφος και πολιτειολόγος, ήταν η κόρη του Αλεξάντρ Ντούγκιν, ενός υπερεθνικιστή ιδεολόγου και συγγραφέα που προβάλλει ένα ιμπεριαλιστικό δόγμα. Όπως ο πατέρας της, υποστήριζε σφόδρα τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

Λιγότερο από 48 ώρες μετά το θάνατο της Ντάρια Ντούγκινα, οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας (FSB) υποστήριξαν χθες, Δευτέρα, πως κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επίθεση προετοιμάσθηκε και πραγματοποιήθηκε από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Το Κίεβο αρνήθηκε κάθε ανάμιξη.

Σήμερα εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως συγγενείς, φίλοι, ομοϊδεάτες εθνικιστές και πολιτικοί αξιωματούχοι, απέτισαν ύστατο φόρο τιμής στην Ντάρια Ντούγκινα μπροστά στο φέρετρό της, πάνω από το οποίο ήταν αναρτημένη μια μεγάλη ασπρόμαυρη φωτογραφία της.

Ο πατέρας της, ο 60χρονος Ντούγκιν, ο οποίος εδώ και χρόνια υποστηρίζει τη δημιουργία μιας νέας ρωσικής αυτοκρατορίας που θα απορροφούσε τα εδάφη χωρών όπως η Ουκρανία, είπε στους παρισταμένους πως η κόρη του πέθανε για τη Ρωσία.

«Αν ο τραγικός θάνατός της άγγιξε κάποιον, εκείνη θα του ζητούσε να υπερασπιστεί την ιερή (ρωσική) ορθοδοξία, το λαό και τη μητέρα πατρίδα», δήλωσε ο Ντούγκιν, ντυμένος στα μαύρα και φανερά συγκινημένος.

«Πέθανε για τη Ρωσία, στη μητέρα πατρίδα και στην πρώτη γραμμή, η οποία δεν βρίσκεται στην Ουκρανία, αλλά εδώ».

Σε συλλυπητήριο μήνυμά του, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατήγγειλε «ένα κατάπτυστο, ωμό έγκλημα», το οποιο «έκοψε πρόωρα το νήμα της ζωής της Ντάρια Ντούγκινα, ενός λαμπρού και ταλαντούχου ανθρώπου με αληθινή ρωσική καρδιά».

Ο ρώσος πρόεδρος την τίμησε επίσης μετά θάνατον με το σημαντικό παράσημο του Τάγματος του Θάρρους.

Κατά τη σημερινή κηδεία, ο Κονσταντίν Μαλοφέγεφ, στενός οικογενειακός φίλος και υπερθνικιστής μεγιστάνας των επιχειρήσεων, έθεσε τον τόνο για πολλούς από τους επικήδειους που ακολούθησαν από ρώσους πολιτικούς, χαιρετίζοντας τη δολοφονημένη γυναίκα ως μάρτυρα, που ο θάνατός της έκανε ακόμη πιο σημαντικό για τη Ρωσία να επικρατήσει εναντίον της Ουκρανίας.

«Αυτοί που πολεμούν εναντίον μας δεν καταλαβαίνουν ότι ο ρωσικός λαός δεν αποτελείται απλώς από αυτούς που είναι ζωντανοί τώρα. Αποτελείται και από αυτούς που έζησαν πριν από εμάς και από αυτούς που θα ζήσουν μετά από εμάς. Και θα γίνουμε ισχυρότεροι με το αίμα των μαρτύρων μας. Και χάρη στο αδόκητο τέλος της αγαπημένης μας Ντάσα (Ντάρια), θα είμαστε σίγουρα οι νικητές σ' αυτό τον πόλεμο», δήλωσε.

Οι κοινοβουλευτικοί επικεφαλής των τριών κύριων κομμάτων που υποστηρίζουν το Κρεμλίνο εκφώνησαν επικηδείους, χαιρετίζοντας τον πατριωτισμό της Ντούγκινα και υποσχόμενοι πως αυτοί που διέταξαν και εκτέλεσαν το φόνο της, θα λάβουν αυτό που τους αξίζει.

Ο Λεονίντ Σλούτσκι, ηγέτης του εθνικιστικού κόμματος LDPR, προέβλεψε ότι δρόμοι και πλατείες θα πάρουν το όνομα της Ντούγκινα και απηύθυνε έκκληση για ενότητα.

«Μία χώρα, ένας πρόεδρος, μία νίκη», είπε ο Σλούτσκι προς τους παρισταμένους.

Αναγνώσθηκαν επίσης συλλυπητήρια μηνύματα ενός υποστηριζόμενου από τη Ρωσία ηγέτη στην ανατολική Ουκρανία, καθώς και του Σεργκέι Μιρόνοφ, κοινοβουλευτικού επικεφαλής του κόμματος Δίκαιη Ρωσία, ο οποίος απηύθυνε έκκληση για την καταστροφή αυτού που αποκάλεσε «το καθεστώς» στο Κίεβο.

«Η νίκη θα είναι το καλύτερο μνημείο για την Ντάσα», δήλωσε ο Μιρόνοφ.

