ΥΠΕΞ: νέο διάβημα στην Άγκυρα για τις τουρκικές υπερπτήσεις

Νότα από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τις τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο.

Με έκτακτο διάβημα προς την Τουρκία προχωρά σύμφωνα με διπλωματικές πηγές το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σχετικά με τις υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών.

Το διάβημα γίνεται κατά πάγια τακτική του ΥΠΕΞ η οποία είναι σε κάθε παρόμοια πρόκληση να απαντά με διπλωματική νότα.

Υπενθυμίζεται ότι δυο ζεύγη τουρκικών F-16 εισήλθαν το πρωί της Τρίτης στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης, παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική, όπως έκανε γνωστό το ΓΕΕΘΑ.

