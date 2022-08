Υγεία - Περιβάλλον

Ματίνα Παγώνη: Ο κορονοϊός είναι εδώ

Η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, τόνισε ότι φέτος θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και με τη γρίπη. Πότε πρέπει να εμβολιαστούμε.

Η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», ξεκαθάρισε ότι ο κορονοϊός είναι εδώ, οι υποπαραλλαγές του είναι εδώ και τώρα όσοι γυρίζουν από τις διακοπές ιδίως οι νέοι που έχουν και ηλικιωμένους στο σπίτι θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν τεστ.

Η κυρία Παγώνη επεσήμανε ότι φέτος θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και με τη γρίπη, καθώς δεν θα φοράμε τις μάσκες τόσο πολύ όσο τα προηγούμενα 2 χρόνια και καλό θα είναι να κάνουμε το σχετικό εμβόλιο στα τέλη του Οκτώβρη ή στις αρχές του Νοέμβρη.

Επανερχόμενη στο θέμα του κορονοϊού, τόνισε ότι όσοι δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση θα πρέπει τώρα μετά τις διακοπές να εμβολιαστούν και ειδικά οι άνω των 60 και οι έχοντες υποκείμενα νοσήματα θα πρέπει να κάνουν και την τέταρτη δόση του εμβολίου.

Η κυρία Παγώνη είπε ότι η παραλλαγή Κένταυρος η οποία τείνει να κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο δεν έχει έρθει ακόμη στην Ελλάδα, αλλά είναι θέμα χρόνου η εμφάνιση της. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι είναι περισσότερο μολυσματική από ότι έχουμε συναντήσει μέχρι σήμερα, αλλά δεν προκαλεί θανάτους.

