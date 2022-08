Καιρός

Καιρός: ισχυρές καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι την Τετάρτη

Που αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα. Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, για την Τετάρτη προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, από χαλαζοπτώσεις και ενισχυμένους ριπαίους ανέμους, από τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική ηπειρωτική και νησιωτική χώρα (εκτός από τα Δωδεκάνησα) και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και οι μέγιστες τιμές της δεν θα ξεπεράσουν τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται νεφώσεις, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα θα είναι έντονα. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, 3 έως 4 μποφόρ, στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κυρίως τις πρωινές ώρες θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κατά διαστήματα ισχυρές. Στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Στην κεντρική και στην ανατολική Μακεδονία, στην Θράκη, στην Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν παροδικές νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

