Αθλητικά

Ο Σισέ “καλεί” το Ρονάλντο στη Μαρσέιγ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τζιμπρίλ Σισέ κάλεσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μαρσέιγ, τονίζοντας με αρκετή δόση χιούμορ ότι θα τον προσέχει στη Μασσαλία.

Το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένει αβέβαιο, με τον ίδιο να θέλει να αποχωρήσει από τους “κόκκινους διαβόλους”, αλλά να μην βρίσκει κορυφαία ομάδα.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ προτάθηκε σε πολλές κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες που παίζουν στο Champions League, ωστόσο αποτέλεσμα δεν υπήρξε.

Το όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο ακούστηκε και για τη Μαρσέιγ. Μάλιστα για να προχωρήσει η μεταγραφή αποφάσισε να βοηθήσει και ο Τζιμπρίλ Σισέ.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μαρσέιγ και του Παναθηναϊκού έκανε ένα tweet στο οποίο καλούσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μαρσέιγ.

@Cristiano come my friend

I will look after you #RonaldoOM

?????????? — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) August 23, 2022

“Κριστιάνο έλα φίλε μου (στη Μαρσέιγ). Θα σε προσέχω”, έγραψε χαρακτηριστικά, έχοντας διάθεση για χιούμορ.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα δεν θα γίνει ο βαρκάρης των λαθροδιακινητών

Σαντορίνη: Κατολισθήσεις στο λιμάνι

Κερατσίνι: Η βροχή άνοιξε τον δρόμο στα δύο (εικόνες)