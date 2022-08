Κοινωνία

Πάτρα: Αποσωληνώθηκε ο 4χρονος που είχε τραυματιστεί στο κεφάλι

Τι ανέφερε για την κατάσταση της υγείας του μικρού αγοριού ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του ΠΓΝΠ, κ. Ανδρέας Ηλιάδης.

Ευχάριστα είναι τα νέα για την πορεία της υγείας του 4χρονου αγοριού που νοσηλεύεται στην ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοομείου της Πάτρας.

Ο 4χρονος είχε ατύχημα μέσα στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι και να υποστεί σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία και μεταφέρθηκε στο ΠΠΝΠ σε κρίσιμη κατάσταση από την Άρτα

O διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του ΠΓΝΠ, κ. Ανδρέας Ηλιάδης, είπε πως το παιδάκι αποσωληνώθηκε σήμερα και πως ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα. Πρόσθεσε δε πως είχε επικοινωνία με τους γιατρούς, ωστόσο θα παραμείνει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας τις επόμενες ώρες για παρακολούθηση.

«Τα καταφέραμε. Ο μικρός μας ασθενής σήμερα μας έκανε να χαμογελάσουμε. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα επιστρέψει στην αγκαλιά των γονιών του», ανέφερε ο Ανδρέας Ηλιάδης.

Ενδιαφέρον για την πορεία της υγείας του μικρού αγοριού επέδειξε τις τελευταίες ώρες και ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης. Ο κ. Καρβέλης είχε και σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων Ανδρέα Ηλιάδη και ενημερώθηκε ότι το αγοράκι αποσωληνώθηκε.

πηγή: tempo24news

