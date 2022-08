Κόσμος

Φινλανδία - Σάνα Μαρίν: Με δάκρυα στα μάτια υπερασπίζεται τον εαυτό της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Φινλανδή πρωθυπουργός με τρεμάμενη φωνή απάντησε στις επικρίσεις μιλώντας για την ανάγκη της «χαράς στη ζωή».



Η Φινλανδή πρωθυπουργός Σάνα Μαρίν υπεραμύνθηκε σήμερα της επιθυμίας της για "χαρά" και "ζωή" έπειτα από μια αντιπαράθεση για βίντεο που τη δείχνουν να χορεύει και να διασκεδάζει.

"Είμαι ένα ανθρώπινο ον. Προσβλέπω επίσης μερικές φορές στη χαρά, στο φως και στην ευχαρίστηση εν μέσω αυτών των σκοτεινών νεφών", είπε, με τρεμάμενη φωνή, στη διάρκεια μιας εκδήλωσης που διοργάνωσε το κόμμα της, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDP), στην πόλη Λάχτι της νότιας Φινλανδίας. "Είναι ιδιωτικό, είναι της χαράς και αυτή είναι η ζωή", είπε με δάκρυα στα μάτια. "Αλλά δεν έλειψα ούτε μια μέρα από τη δουλειά".

Η πρωθυπουργός είναι από την περασμένη εβδομάδα στόχος μιας αντιπαράθεσης έπειτα από βίντεο που διέρρευσαν στο διαδίκτυο και τη δείχνουν να διασκεδάζει με τους φίλους της και διασημότητες.

Ορισμένοι την επέκριναν για μια συμπεριφορά που δεν αρμόζει σε πρωθυπουργό, άλλοι υπερασπίστηκαν το δικαίωμά της να επωφεληθεί από μια ιδιωτική εκδήλωση με τους φίλους της.

Σχόλια που ακούγονται στο βίντεο ερμηνεύθηκε ότι αναφέρονται σε ναρκωτικά, ένα θέμα που συζητήθηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που διέψευσε η πρωθυπουργός.

Προκειμένου να "διαλύσει κάθε υποψία", η Σάνα Μαρίν υποβλήθηκε σε τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών την περασμένη εβδομάδα το οποίο βγήκε "αρνητικό".

"Θέλω να πιστέψω πως οι άνθρωποι θα δουν τι κάνουμε στη δουλειά παρά τι κάνουμε στον ελεύθερο χρόνο μας", είπε σήμερα, ομολογώντας πως η περασμένη εβδομάδα ήταν "μάλλον δύσκολη".

Χθες, Τρίτη, η νεαρότερη πρωθυπουργός στην Ευρώπη είχε γίνει πάλι πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες όταν ζήτησε συγγνώμη για άλλες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στην κατοικία της τον Ιούλιο.

Η φωτογραφία, που δημοσιεύθηκε από φινλανδικά ΜΜΕ, δείχνει δύο γυναίκες να φιλιούνται, σηκώνοντας τις μπλούζες τους για να αποκαλύψουν τα στήθη τους και να τα καλύψουν με την επιγραφή "Φινλανδία"

"Νομίζω πως η φωτογραφία δεν είναι αρμόζουσα, ζητώ συγγνώμη. Η φωτογραφία αυτή δεν έπρεπε να τραβηχτεί" δήλωσε η Μαρίν στους δημοσιογράφους.

Sanna Marin aivan romuna kyynelehtien lavalla asken Lahdessa pic.twitter.com/vLxpPAPVNp — Nouseva kurki (@Nousevakurki) August 24, 2022

Η πρωθυπουργός εξήγησε πως εκείνη τη στιγμή, "φίλοι" βρίσκονταν στην κατοικία της για να "περάσουν το βράδυ" και να πάνε για σάουνα.

Η φωτογραφία δημοσιεύθηκε πρώτα σε έναν λογαριασμό στο Tik Tok από μια ινφλουένσερ και πρώην υποψήφια στον διαγωνισμό για τη Μις Φινλανδία, που εμφανίζεται και η ίδια στη φωτογραφία.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου - Κούγιας: γιατί ανέλαβα την υπεράσπιση της

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 σε 7 περιοχές της χώρας για επικίνδυνα φαινόμενα

Έγκλημα στην Άρτα: “Ο πεθερός μου έβρισε τον νεκρό πατέρα μου”