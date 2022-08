Κόσμος

Σάνα Μαρίν: Νέο βίντεο την δείχνει να χορεύει αγκαλιά με influencer φίλη της

Κι άλλος «πονοκέφαλος» για τη Φινλανδή πρωθυπουργό από το νέο βίντεο που διέρρευσε. Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση.



Νέο βίντεο από το ξέφρενο πάρτι της πρωθυπουργού της Φινλανδίας βλέπει το φως της δημοσιότητας, τροφοδοτώντας τη σκληρή κριτική στο πρόσωπο της, από την αντιπολίτευση και μερίδα της κοινής γνώμης.

Η πρωθυπουργός της Φινλανδίας λικνίζεται στον ρυθμό της μουσικής έχοντας ως παρτενέρ ένα πρώην μοντέλο και νυν influencer.

Το βίντεο που καταγράφει τον αισθησιακό χορό της Σάνα Μαρίν με την Σαμπρίνα Σάρκα έχει καταγραφεί σε κατάμεστο κλαμπ και την προ ημερών νυχτερινή έξοδο της 36χρονης πρωθυπουργού. Μια βραδιά γλεντιού που σίγουρα δεν θα φανταζόταν πως θα εξελισσόταν σε φλέγον κοινωνικό και πολιτικό θέμα στη σκανδιναβική χώρα.

Η Μαρίν ζητά «συγγνώμη» για φωτογραφία με... γυμνές influencers στην πρωθυπουργική κατοικία

Την ίδια ώρα η Σάνα Μαρίν υποχρεωνόταν να ζητήσει συγγνώμη και για μια φωτογραφία από ιδιωτικό πάρτι που είχε κάνεις στην πρωθυπουργική κατοικία της στον Ιούλιο και έδειχνε δυο από τις καλεσμένες της να φιλιούνται καλύπτωντας τα γυμνά στήθη τους με την ένδειξη "Φινλανδία".

Η Σάνα Μαρίν δέχεται σκληρή επίθεση από την αντιπολίτευση που άφησε υπόνοιες ακόμη και για χρήση ναρκωτικών στο πάρτι της πρωθυπουργού, μια κατηγορία που έπεσε στο κενό καθώς η 36χρονη πολιτικός βρέθηκε αρνητική στο τεστ στο οποίο υπεβλήθη.

Στο μικροσκόπιο “ρωσικός δάκτυλος” πίσω από τη δημοσιοποίηση των βίντεο

Ενώ η πολεμική μαίνεται για το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα της νεαρότερης πρωθυπουργού στην ιστορία της Φινλανδίας το ζήτημα της διαρροής των βίντεο λαμβάνει και μια διαφορετική διάσταση για πιθανό ρωσικό δάκτυλο.

Ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η Μόσχα να έχει χακάρει το κινητό τηλέφωνο ή τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των προσώπων που συμμετείχαν στο πάρτι. Στόχος θα ήταν να συλλέξουν και να δημοσιοποιήσουν προσωπικά δεδομένα της πρωθυπουργού για να πλήξουν το προφίλ της, την ώρα που το σκανδιναβικό έθνος πλησιάζει στο τέλος της διαδικασίες ένταξης του στο ΝΑΤΟ.

Το Partygate πάντως μέχρι στιγμής φαίνεται πως έκανε καλό στην Σάνα Μαρίν. Η αλληλεγγύη στο πρόσωπο της με καμπάνιες στα Social Media αποτυπώνουν την επικοινωνιακή και δημοσκοπική της στήριξη.

