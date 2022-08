Life

“Η ΓΕΦΥΡΑ”: Επιστρέφει στο ΑΝΤ1+ με 5 νέα επεισόδια

Το δεύτερο μέρος της σειράς, που φιλοξενείται στην streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, φέρνει ανατροπές που δεν φαντάζεται κανείς!

Το ΑΝΤ1+ εξασφάλισε αποκλειστικά για τους συνδρομητές του μία από τις επιβλητικότερες παραγωγές στην εγχώρια μυθοπλασία, που καθήλωσε κοινό και κριτικούς και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις ξένες σειρές.

«Η ΓΕΦΥΡΑ», η ελληνική μεταφορά της επιτυχημένης σκανδιναβικής αστυνομικής σειράς Bron/Broen, που έχει ταξιδέψει σε περισσότερες από εκατό χώρες, αποσπώντας δεκάδες βραβεία, επιστρέφει στο ANT1+ από τις 26 Αυγούστου με 5 νέα επεισόδια.

Πρόκειται για «την ελληνοτουρκική εκδοχή μιας καθηλωτικής ιστορίας που εκατομμύρια θεατές έχουν παρακολουθήσει με κομμένη την ανάσα», «μια περιπέτεια γεμάτη έντονο σασπένς και πολλά ερωτηματικά», όπως έγραψαν έγκριτοι δημοσιογράφοι μεγάλων Μέσων της χώρας όταν κυκλοφόρησε το πρώτο μέρος της «ΓΕΦΥΡΑΣ».

Και δεν έμειναν μόνο εκεί, καθώς έκαναν λόγο για «την καλύτερη ελληνική σειρά φέτος» με εντυπωσιακό καστ και σύγχρονη σκηνοθετική ματιά που τονίζει τις αντιθέσεις που διατρέχουν την πλοκή και τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Το πρώτο μέρος, λοιπόν, του εθιστικού, εκρηκτικού, ελληνοτουρκικού πολιτικού θρίλερ μάς άφησε με κομμένη την ανάσα.

Το δεύτερο μέρος όμως, του καθηλωτικού ANT1+ Original, υπόσχεται ακόμα πιο έντονες συγκινήσεις και ανατριχιαστικές σκηνές δράσης, καθώς ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τη δυναμική, κυνική Σοφία Μπακάλη (Μαντώ Γιαννίκου) και τον γοητευτικό, τρυφερό Κενάν Καραμάν (Μπουράκ Χακί).

Βυθίζονται όλο και περισσότερο στο σκοτάδι μιας ιστορίας που ξεκίνησε με ένα πτώμα χειρουργικά τοποθετημένο στα σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας και εξελίχθηκε σε λαβύρινθο αιχμηρών αινιγμάτων.

Τα γεωπολιτικά παιχνίδια, οι φονικές παγίδες, τα αδιέξοδα και το σασπένς κορυφώνονται. Για να φτάσουν στην άκρη του νήματος, οι δυο ήρωες πρέπει να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους και να απαλλαγούν από τους προσωπικούς τους δαίμονες.

«Η ΓΕΦΥΡΑ», επιστρέφει και μας καλεί όλους να διαπιστώσουμε τελικά αν, όντως, οι δολοφόνοι δεν έχουν πατρίδα.

Το κοινό μπορεί να απολαύσει τη «ΓΕΦΥΡΑ» κάνοντας εγγραφή στο antennaplus.gr με 14 ημέρες δωρεάν δοκιμή.

Σχετικά με το ΑΝΤ1+

To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, Live συναυλίες, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV.

Στόχος της συνδρομητικής πλατφόρμας είναι να δημιουργεί και να προσφέρει διαρκώς νέο, πρωτότυπο, ελληνικό περιεχόμενο με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από Smart TV, κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝΤ1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.

